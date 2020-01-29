«بادري» يطوّر مهارات 16 رائدة أعمال لتأسيس مشاريع ناجحة

المصدر: الشارقة - البيان

احتفلت أكاديمية «بادري للمعرفة وبناء القدرات»، الذراع التعليمية لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، بتخريج 16 سيدة من رائدات الأعمال الإماراتيات والمقيمات في الدولة من برنامج «بادري لريادة الأعمال الاجتماعية» بعد أن قدمت كلّ منهن أفكاراً طموحةً لتأسيس مشاريع تجارية تجمع بين الجدوى الاقتصادية والقيمة الاجتماعية.

وكانت الخريجات قد خضعن لمجموعة من الدورات التدريبية المكثفة التي استمرت على مدى 10 أشهر، في إطار الدورة الثانية من البرنامج الذي تنظمه الأكاديمية بالتعاون مع كلية ريادة الأعمال الاجتماعية في العاصمة البريطانية لندن، بهدف ترسيخ رؤية دولة الإمارات في تمكين رائدات الأعمال، وتزويدهنّ الأدوات والخبرات الدولية اللازمة لتأسيس شركات ومشاريع اجتماعية ناجحة.

وقدمت المشاركات الـ16 خلال الحفل مشاريعهنّ التجارية إلى الحضور كما تم عرض فيديو عن الرحلة التعليمية التي قدمها البرنامج للخريجات في مرحلة التدريب العملي.