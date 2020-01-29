«غرفة أبوظبي» تطلق منصة استدامة الأعمال

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت غرفة تجارة أبوظبي منصة استدامة الأعمال، والتي تم تطويرها لخدمة قطاع الأعمال في أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام، وذلك خلال تنظيم الغرفة لورشة عمل شهدها عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص من الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة، بهدف تعريف وتدريب المشاركين على نظام المنصة.

واستعرض المشاركون الفوائد التي ستعود على الشركات من الاشتراك في المنصة، كما تناولت ورشة العمل تعريف الحضور على أفضل الممارسات للإفصاح عن مؤشرات الأداء المتعلقة بالاستدامة، بما يتوافق مع الرؤى الوطنية والإقليمية ومعايير الاستدامة العالمية.

ثقافة الاستدامة

وسلطت الورشة الضوء على التزام غرفة أبوظبي بترسيخ ثقافة الاستدامة في بيئة الأعمال ومجتمعها وفعالياتها المختلفة بإمارة أبوظبي، باعتبارها صوت القطاع الخاص وممثله المعني بشؤونه، ولتحقيق ميزة تنافسية من خلال اغتنام الفرص التجارية الجديدة، وخفض التكاليف والمساهمة بشكلٍ مجدٍ في أولويات التنمية الوطنية.