13.6 مليون مسافر عبر مطار الشارقة 2019 بنمو 13 %

المصدر: الشارقة - البيان

ارتفعت أعداد المسافرين عبر مطار الشارقة الدولي إلى 13.6 مليون مسافر 2019، وهو الرقم الأعلى في تاريخ المطار بزيادة 13% مقارنة مع 2018 الذي بلغ عدد المسافرين 12 مليون مسافر، ليكون بذلك من أكثر مطارات المنطقة نمواً في أعداد المسافرين.

وكشفت هيئة مطار الشارقة الدولي عن أبرز الإنجازات والنجاحات التي حققتها العام الماضي، إلى جانب الخطط المستقبلية والبرامج التي سيتم تنفيذها خلال العام الجاري، خلال اجتماع عقدته برئاسة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة وبحضور الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير الهيئة، في متحف المحطة حيث كان في استقبالهم، منال عطايا، المدير العام لهيئة الشارقة للمتاحف.

إنجازات

واستعرض علي سالم المدفع خلال الاجتماع - الذي تم اختيار متحف المحطة مكاناً لعقده تقديراً لمكانته وأهميته في تاريخ الطيران بالمنطقة حيث شهد هبوط أول طائرة بمطار إماراتي في أكتوبر 1932 - أهم الإنجازات والأرقام التي حققها المطار في 2019 والتي أسهمت في تعزيز مكانته الإقليمية والعالمية والقفزات الكبيرة في أعداد المسافرين.

دعم

وأشار إلى الأرقام التي حققها المطار على صعيد حركة الطائرات (المنتظمة وغير المنتظمة) التي سجلت نمواً 6.45%، حيث ارتفعت إلى 86.5 ألف حركة إقلاع وهبوط مقارنة مع 81.26 ألف حركة في 2018، الأمر الذي جاء بدعم من استقطاب شركات جديدة وتوسع الشركات الموجودة، وهو ما انعكس على تعزيز أهمية مطار الشارقة وجاذبيته من ناحية إتاحة المزيد من الخيارات أمام المسافرين وربطهم بأكثر من 105 وجهات حول العالم.

وتناول رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي أداء قطاع الشحن الجوي الذي حقق أرقاماً جيّدة وصلت في 2019 إلى أكثر من 148.7 ألف طن، فيما وصل حجم الشحن البحري الجوي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي إلى 15.29 ألف طن بنمو 12.12% مقارنة مع الفترة نفسها من 2019.

تنافسية

وتحدث علي سالم المدفع عن اهتمام هيئة مطار الشارقة الدولي بالعنصر البشري الذي وضعته في مقدمة أولوياتها، إيماناً منها بأن سعادة المسافرين والمتعاملين والموظفين وراحتهم تنعكس على تنافسية المطار، مشيراً إلى أن الهيئة قامت باستحداث وتطوير العديد من الخدمات التي أسهمت في تعزيز تجربة السفر عبر المطار.

نمو

وأكد الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير الهيئة، أن النمو في أعداد المسافرين جاء بفضل المكانة المتميزة لإمارة الشارقة كمركز اقتصادي وتجاري وسياحي مهم في المنطقة، والخدمات المميزة التي يوفرها المطار للناقلات الجوية، والتوسع الكبير في وجهاتها.