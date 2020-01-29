399 مليار درهم استثمارات البنوك بنمو 19.9 %

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

حققت استثمارات البنوك أعلى مستوياتها على مدار 7 سنوات بنهاية ديسمبر الماضي لتصل إلى 399 مليار درهم بنمو 19.9% عن 2018 الذي بلغت فيه 332.8 مليار درهم. وكشفت إحصاءات أصدرها مصرف الإمارات المركزي، أمس، عن أن البنوك زادت استثماراتها خلال 2019 بنحو 66.2 مليار درهم، وتعد هذه الزيادة الكبرى بين 2013 إلى 2019، حيث بلغت الزيادة في استثمارات البنوك نحو 21.1 مليار درهم لعام 2018 ونحو 22.8 مليار درهم لعام 2017 ونحو 38.8 ملياراً لعام 2016 و22.1 ملياراً لعام 2015 و41.2 ملياراً لعام 2014، بينما بلغت الاستثمارات عام 2013 نحو 186.8 مليار درهم.

سندات الدين

وجاء النمو الكبير في استثمارات البنوك خلال 2019 من الزيادة الكبيرة في سندات الدين، حيث ارتفعت من 210.9 مليارات درهم بنهاية 2018 إلى 246 مليار درهم بنهاية عام 2019 بزيادة مقدارها 36.9 ملياراً، وبنسبة نمو 16.6%، كما ارتفعت استثمارات السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق من 81.2 مليار درهم إلى 99.1 ملياراً بزيادة 17.9 ملياراً، وبنمو 22% كما ارتفع بند الاستثمارات الأخرى من 30.6 مليار درهم إلى 43.1 ملياراً بزيادة 12.5 ملياراً، وبنحو 40.8%، وارتفعت استثمارات البنوك في الأسهم من 10.1 مليارات درهم إلى 10.8 مليارات بزيادة 0.7 مليار درهم و6.9%.

وكشفت إحصاءات المصرف المركزي أمس عن زيادة الإقراض الموجه لغير المقيمين بشكل غير مسبوق إلى 165.3 مليار درهم بنهاية عام 2019 مقابل 146.8 ملياراً لعام 2018 بزيادة مقدارها 18.5 مليار درهم، وبنحو 12.6%.

نمو قياسي

وتشكل زيادة إقراض غير المقيمين أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع إجمالي الإقراض إلى 1.759 تريليون درهم بنهاية 2019 مسجلاً نمواً قياسياً على أساس سنوي 6.2%، كما ارتفع الإقراض المحلي 5.6% على أساس سنوي إلى 1.593 تريليون درهم، ونما إقراض الحكومة 34.9% والقطاع العام 9.9% والقطاع الخاص 0. 4% والإقراض الموجه لقطاع الأعمال والصناعة 1.2%، بينما تراجع الإقراض الموجه للأفراد بنحو 1.4%.

ودائع غير المقيمين

وكشفت الإحصاءات عن نمو ودائع غير المقيمين لتبلغ 221.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2019 مقابل 204.4 مليارات بنهاية نوفمبر بزيادة 17 مليار درهم، ونمو 8.3% وعلى أساس سنوي بنحو 3.7%.

كما أكدت الإحصاءات نمو ودائع المقيمين 6.9% إلى 1.648 تريليون درهم، ونمت ودائع القطاع الحكومي 4.4% والقطاع الخاص 4.8% والمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 24.8%.

وأكدت الإحصاءات ارتفاع رؤوس أموال البنوك واحتياطاتها إلى 393.3 مليار درهم بنهاية 2019 مقابل 355.2 مليار درهم 2019 بزيادة 38.1 مليار درهم وبنحو 10.7%، فيما تراجعت المخصصات العامة للبنوك إلى 33.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر مقابل 35.1 ملياراً بنهاية نوفمبر 2019 وارتفع معدل كفاءة رأس المال لدى البنوك إلى 17.6% بنهاية 2019 مقابل 17.5% لعام 2018.