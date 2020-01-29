«أبوظبي للأوراق المالية» يستقبل صانع سوق خامساً

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن منح شركة بي إتش مباشر للخدمات المالية ترخيصاً لمزاولة نشاط صانع سوق، لتكون بذلك خامس شركة مسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية لأجل ممارسة هذا النشاط.

جاء هذا الإعلان خلال احتفالية قرع جرس بدء التداول في مقر السوق، وبحضور أعضاء من الإدارة التنفيذية من كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة بي إتش مباشر للخدمات المالية.

وقال خليفة سالم المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال احتفالية قرع جرس التداول في السوق: يؤكد منح رخصة جديدة لمزاولة نشاط صانع سوق ضمن سوق أبوظبي للأوراق المالية نجاحنا في رفع جاذبية السوق وتنافسيته، حيث تمثل هذه الخطوة إنجازاً جديداً ضمن مسيرة السوق الرائدة، وتؤكد التزامنا المتواصل بتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز السيولة، إذ تعد زيادة عدد صناع السوق من العوامل الأساسية في استراتيجيتنا بعيدة المدى، الرامية إلى استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب والمحليين الراغبين بالاستفادة من تنافسية السوق وبيئته الاستثمارية المتميزة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية بمواصلة تطوير وإطلاق المبادرات الاستراتيجية، عبر تعزيز دوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يعزز من مكانة إمارة أبوظبي. وقال الحر السويدي رئيس مجلس إدارة شركة بي إتش مباشر للخدمات المالية: الحصول على الترخيص من سوق أبوظبي يعتبر إضافة قيمة لمجموعة الأعمال المقدمة للعملاء.

وقام السوق بتسجيل شركة بي إتش مباشر للخدمات المالية وفقاً للدليل الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، الذي ينص على ألا تزيد نسبة تملك مزود السيولة من أسهم الشركة المدرجة عن 5% من العدد الإجمالي المدرج للأسهم.