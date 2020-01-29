الحبتور يبحث فرص الاستثمار بمصر

المصدر: دبي - البيان

استقبل خلف الحبتور مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، في المقر الرئيسي لمجموعة الحبتور. وناقش الطرفان فرص وإمكانات الاستثمار في مصر. واللقاء، هو الأول بين الحبتور وعابد، جاء بمبادرة من علي الحمادي، وهو محامٍ إماراتي ومؤسس مكتب علي الحمادي للمحاماة والاستشارات القانونية.

وتباحث الحبتور وعابد المناخ الاستثماري الراهن في مصر، والاتجاهات الاقتصادية، والتحديات التي يواجهها المستثمرون المحتملون، والسياسات التي تنتهجها الحكومة المصرية راهناً في مجال الاستثمار. وأعرب الحبتور عن أهمية تطوير البيئة الاستثمارية في مصر مدعومة بالإصلاحات التشريعية والهيكلية المناسبة من قبل الحكومة المصرية والقطاع الخاص.

وقال الحبتور: تحتل مصر مكانة كبيرة جداً في قلبي، وأعتبرها بمثابة بيتي الثاني. تتمتع البلاد بإمكانات هائلة، وتسلك المسار الصحيح نحو المعافاة، بما يسهم في استقطاب المستثمرين من مختلف القطاعات وتوليد فرص للمجتمعات المحلية في الأعمال والوظائف.

وفي عام 2017، اشترى الحبتور عقاراً في منطقة هليوبوليس، كان يملكه الملك الراحل فيصل بن عبد العزيز آل سعود.