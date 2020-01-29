23 معرضاً وبعثةً تجاريةً تشارك فيها «دبي لتنمية الصادرات» 2020

المصدر: دبي - البيان

كشفت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي عن أجندة أعمالها الواسعة للعام الجاري 2020.

وتشتمل الأجندة الجديدة على مجموعة متنوعة من الأحداث وبرامج الترويج الهادفة إلى تعزيز صادرات دبي وإعادة التصدير عبرها، إلى جانب العمل على توسعة نطاق انتشار المنتجات والخدمات من دبي إلى مختلف أنحاء العالم، وتتضمن الأجندة المشاركة في 23 معرضاً وبعثةً تجاريةً تركز بالمجمل على القطاعات والأسواق الناشئة، وتتيح المجال أمام مصدري الإمارات لاستكشاف الأسواق الجديدة والتوصل إلى الشراكات المثمرة في عام 2020.

وجاء الإعلان على هامش الملتقى الأول للمصدرين لعام 2020، والذي نظمته المؤسسة بحضور مختلف الشركات المحلية.

وخلال عام 2019، وفرت المؤسسة الفرص للمصدرين بالمشاركة في 10 معارض وثلاث بعثات تجارية في مختلف الأسواق الدولية، كما أسهمت في تنظيم 675 اجتماعاً ثنائياً للأعمال بين الشركات المحلية ونظيراتها الأجنبية خلال العام الماضي، ما أتاح للمصدرين المحليين والمشترين الدوليين المحتملين استكشاف فرص إقامة الشراكات التجارية.

وقال المهندس ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: «استراتيجيات الحكومة الطموحة ومبادراتها الاقتصادية التحفيزية التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله، مؤخراً تضعنا دائماً موضع التحدي لتقديم ما هو متجدد ومنافس من المبادرات والخدمات على حد سواء وتوفر لنا قوة دافعة جديدة لنمو صادرات دبي نحو آفاق عالمية أوسع، كما يوفر ملف فتح الأسواق الذي يستهدف أسواقاً خارجيةً جديدةً للإمارة وتطوير منظومة الخدمات اللوجستية وتعزيز تنافسية الصادرات المحلية، الفرصة للمؤسسة لتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة في مواصلة الاستفادة من جميع القنوات والمنصات، لتسليط الضوء على القدرات التصديرية المنافسة التي تتمتع بها دبي».

وأضاف: أسهم النمو الصناعي وتنافسية الصادرات في ضمان مكانة متميزة للإمارة لتعزيز صادراتها واستقطاب العديد من الأسواق الناشئة كشركاء تجاريين، وفي عام 2020، سنواصل جهودنا الرامية لتطوير القدرات التصديرية للإمارة، من أجل الوصول إلى عدد من الأسواق الاستراتيجية عبر منصات ومعارض جديدة، بما في ذلك معرض الأغذية في المملكة المتحدة ونيجيريا أغروفود ومعرض آسيا الطبي وPPP كينيا، إلى جانب مواصلة مشاركتنا في الأحداث السنوية، مثل باكو بيلد في أذربيجان، وسيال باريس، وسيال الصين وورلد فوود موسكو.

وقال أحمد العمري، مدير إدارة تطوير أسواق التصدير في المؤسسة: يشهد عام 2020 مشاركة المؤسسة في 19 معرضاً دولياً تقام في عدد من الدول، بما في ذلك الإمارات، وأربع بعثات تجارية متخصصة إلى كل من المملكة المتحدة وأفريقيا وأرمينيا والعراق، والتي تلعب دوراً حيوياً في تمكين المصدرين المحليين من التعرف إلى بيئات الأعمال والمسؤولين في الأسواق الخارجية الواعدة.

وأكد العمري أن بوابة المصدرين الإلكترونية التي تم إطلاقها متوافقة مع استراتيجية المدينة الذكية في دبي، وأسهمت في إضافة حل رقمي مهم لمجموعة الخدمات التي توفرها المؤسسة، مشيراً إلى أنها تقدم المعرفة والدعم لتمكين المصدرين من الاطلاع على الفرص عبر سبعة قطاعات رئيسة في أكثر من 40 سوقاً خارجيةً مستهدفةً وهي في توسع وتطور مستمر لتشمل كافة القطاعات الإنتاجية وأهم أسواق العالم.

الأحداث الكبرى

من أهم الأحداث الكبرى التي ستشارك بها المؤسسة هذا العام: أوزبيلد طشقند وبيغ 5 السعودية وأنوفود وكينيا بيوتي وإنترباك وبي إل إم أيه أفريكا للأغذية وبيغ 5 كينيا، وقمة التصنيع والتجارة المستقبلية. وتعرض بوابة المصدرين أكثر من 60 منتجاً، وتساعد المصدرين بالتغلب على تحديات تسويق منتجاتهم واستكشاف آليات التصدير والتعرف على الأسواق العالمية.