الترفيه والأعمال تنعش الموسم الشتوي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تشهد أبوظبي حالة من النشاط والزخم السياحي خلال الموسم الشتوي الجاري، بفضل عدة عوامل في مقدمتها زيادة أعداد سياح الترفيه والثقافة والأعمال مع وجود العديد من الأحداث والفعاليات والأنشطة التي أسهمت في رفع إشغالات الفنادق لنسب قاربت من 100%.

وقال مسؤولون في فنادق وخبراء سياحة إن أبوظبي تواصل تحطيم الأرقام في القطاع السياحي مع تزايد أعداد السياح وارتفاع معدلات الإشغال لمستويات غير مسبوقة، خصوصاً في الموسم الشتوي الحالي الذي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد السياح منذ بداية العام، وأيضاً الارتفاع المضطرد في سياحة الأعمال مع انعقاد أسبوع الاستدامة الفترة الماضية.

وأضافوا لـ «البيان الاقتصادي»، أن سياحة الثقافة والترفيه ترتفع بشكل مضطرد في العاصمة مع زيادة المرافق الترفيهية مثل «وارنر برازر» و«عالم فيراري» و«ياس واتر وارلد»، وكذلك المرافق الثقافية مثل متحف اللوفر، مشيرين إلى أن السوق الأوروبي والآسيوي من أهم الأسواق التي ترفد العاصمة بالزوار، لا سيما من دول مثل روسيا وألمانيا والصين والهند.

مستويات الإشغال

وقالت ليندا غريفين، المدير العام لفندق «جميرا» في منتجع جزيرة السعديات، إن الفندق يشهد كعادته كل عام مستويات إشغال عالية خلال الموسم الشتوي الحالي، مشيرة إلى أن أبرز النزلاء هم الضيوف من المواطنين بالدولة، إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي وألمانيا والدول الناطقة باللغة الروسية والمملكة المتحدة، كذلك لدينا مئات الزوار من الهند والصين وأمريكا وفرنسا.

وأضافت أن الفندق يقدم أسعاراً معقولة لبعض الغرف خلال الموسم الشتوي، بما في ذلك خصومات بنسبة 15% على أفضل الأسعار للغرف المتاحة، بالإضافة إلى إطلاق خصومات على وجبات تناول الطعام التي تشمل الإفطار والعشاء. وذكرت أن أبوظبي تشهد العديد من الفعاليات والمؤتمرات والأحداث سواء على صعيد الترفيه أو الثقافة أو الأعمال، وهو ما يعزز من نسب الإشغال ويزيد معدلات الزوار والسياح.

تنوع الخيارات

وقالت بانة طوقان، مديرة إدارة المبيعات والتسويق في فندق «روزوود أبوظبي»، إن أبوظبي تتحول في الموسم الشتوي لوجهة مفضلة لدى السياح والزوار بفضل تحسن الطقس، ما يسهم في قدوم السياح من شتى البقاع في ظل تنوع الخيارات وفرص الترفيه، إلى جانب عقد الكثير من المؤتمرات والفعاليات الثقافية والرياضية بها خلال الموسم.

وأوضحت أن الموسم الشتوي الحالي يشهد زيادة كبيرة في معدلات الإشغال بالتزامن مع وجود العديد من الأنشطة الترفيهية والفعاليات المتوفرة على جزيرة المارية طيلة الموسم، ومن بينها العيد الوطني، ومهرجان الشتاء، وأعياد الميلاد، وعطلة المدارس، والعام الجديد.

وأشارت إلى وجود إقبال كبير من المقيمين في الدولة ومن خارجها ومن أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط ومن آسيا ومن كل أنحاء العالم، ومن المتوقع المزيد من النشاط خلال الأشهر المقبلة، لا سيما مع انطلاق العديد من الفعاليات المهمة والمؤتمرات والمعارض المخطط لها، إلى جانب مجموعة الصفقات والعروض الترويجية التي تشهدها المتاجر والمطاعم ومراكز التسوق.

وتوقعت مزيداً من الانتعاش لقطاع السياحة الداخلية، وكذلك سياحة الأعمال والمؤتمرات التي تجذب جنسيات عديدة تشمل الأوروبيين والهنود والصينيين والخليجيين، ما سيسهم في زيادة أعداد نزلاء الفنادق بالعاصمة خلال العام الجاري.

جذب سياحي

قال سافينو ليون المدير العام لفندق جميرا في أبراج الاتحاد، إن الفندق يشغل معدلات إشغال مرتفعة خلال الموسم الشتوي الحالي، خصوصاً في ظل موقعه المركزي، إذ يحاذي مناطق الجذب السياحي في العاصمة، بما في ذلك قصر الوطن الذي تم افتتاحه مؤخراً، وهو ما يمنح الضيوف فرصة لمشاهدة معالم المدينة نهاراً، وتجربة أصالة الضيافة العربية في الفندق ليلاً.

وأوضح ليون أن موسم أعياد رأس السنة الميلادية شهد مستويات عالية من الإشغال مع الضيوف القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة وألمانيا والهند، وكذلك الزوار من الصين والسعودية وأمريكا.

وأضاف ليون أن الفندق يقدم للضيوف خلال الموسم الشتوي فرصة الاستفادة القصوى من عروض الغرف الحصرية، مثل خصم 15% على أفضل أسعار الغرف المتاحة إذا تم الحجز قبل 14 يوماً.