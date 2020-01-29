«الإمارات الإسلامي» يمكّن المواطنات

المصدر: (دبي - البيان)

أطلق بنك «الإمارات الإسلامي» برنامج «تمكين المرأة - قوتي» المخصص للمواطنات، تأكيداً على التزامه بسياسات التوطين في الدولة، وتندرج هذه المبادرة في إطار «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة» التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في عام 2015.

ويهدف المصرف إلى تدريب أكثر من 30 مشاركةً في البرنامج كل ثلاثة أشهر، وتأسيس بيئة تساعد على صقل المهارات النسائية المحلية وإثراء القدرات والإمكانات المهنية. وقد بدأت الدفعة الأولى التي تضم 35 امرأة إماراتية من أفراد فريق العمل رحلتهن التدريبية لمدة ثلاثة أشهر.

وقال صلاح أمين، الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: «نأخذ على عاتقنا التزاماً طويل الأمد ومسؤولية راسخة تجاه صقل مهارات المرأة الإماراتية وتمكينها، وتزويدها بفرص استثنائية للنمو والتطور».

وقال مروان سليم أبو نواس المهيري، رئيس قسم الموارد البشرية في البنك: «نحن على ثقة بأن البرنامج سيتيح للبنك فرصة إعداد قائمة متميزة من المهارات النسائية الوطنية المتميزة».