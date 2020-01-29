المصدر: برلين - البيان

أعلنت القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، عن تشكيل لجنة عليا للقمة العالمية للصناعة والتصنيع 2020 تضم نخبة من قادة كبرى المنظمات والمؤسسات الألمانية العريقة، وذلك لتوحيد جهودهم ومساهمتهم في تحقيق أهداف القمة.

جاء هذا الإعلان في مؤتمر صحفي نظمته القمة العالمية للصناعة والتصنيع في سفارة الإمارات في ألمانيا، والتي استضافت أول اجتماع للجنة العليا لمناقشة آخر التطورات الخاصة بتنظيم الدورة الثالثة للقمة في معرض هانوفر ميسي الصناعي في ألمانيا في شهر أبريل المقبل.

وستقام الدورة الثالثة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2020 جنباً إلى جنب مع معرض هانوفر ميسي، أحد أكبر المعارض الصناعية في العالم، في الفترة ما بين 20-21 أبريل 2020، تحت شعار: «العولمة المحلية: نحو سلاسل قيمة عالمية أكثر استدامة وشمولية».

وتهدف القمة من خلال مشاركة قادة القطاع الصناعي الألماني، إلى تحديد وصياغة أجندة القمة، والمساهمة في خلق إجماع عالمي حول مستقبل القطاع الصناعي العالمي.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة: «حققت القمة منذ تأسيسها في العام 2015، نجاحات كبيرة ومتواصلة وحظيت باعتراف دولي واسع وتمكنت من ترسيخ مكانتها كمنصة عالمية لمناقشة مستقبل القطاع الصناعي.

ويأتي اختيار شعار «العولمة المحلية» موضوعاً رئيسياً لدورة القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2020 ليشكل انعكاساً للتوجهات الناشئة في القطاع الصناعي العالمي، والتي تتمحور حول الثورة الصناعية الرابعة. ولا شك في أن إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية تحتاج إلى بذل جهود مضاعفة لتحقيق النمو الشامل والمستدام وضمان استفادة كل المجتمعات العالمية من القطاع الصناعي».