«تنظيم الاتصالات» تعلن تفاصيل هاكاثون الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تفاصيل النسخة الثالثة من هاكاثون الإمارات (بيانات للسعادة وجودة الحياة)، والذي تنظمه الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بالتعاون مع البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار في جميع إمارات الدولة، حيث تنطلق فعاليات هاكاثون الإمارات الأسبوع المقبل، وتستمر 4 أسابيع في إمارات الدولة السبع، ومن المقرر أن تعلن النتائج وأسماء الفائزين في مطلع مارس المقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي خاص بهذا الحدث عقدته الهيئة في مقرها في دبي بحضور ممثلي الجهات الحكومية والجامعات والجهات الخاصة المشاركة في هذا الحدث العملي الضخم.

وقال سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والخدمات الذكية بالإنابة: «نحن اليوم نسابق الزمن، ليس لمواكبة النهضة التقنية التي يشهدها العالم فحسب، بل للمشاركة الفعّالة في هذه النهضة من خلال تقديم الحلول والابتكارات التي تسهم في نشر السعادة والرفاهية في مجتمعنا وفي كل أنحاء العالم، لقد حققنا في الأعوام الماضية قفزات نوعية، نقلتنا من كوننا مستوردين للتقنيات إلى مبتكرين ومصدرين لها، ونحن حريصون على الاستمرار في هذا النهج بما ينسجم مع توجيهات قيادتنا الرشيدة ويسهم في تحقيق رؤى الإمارات وأهدافها المستقبلية».

وأكد الحوسني أن الهاكاثون بنسخته الثالثة هو استكمال لما تم إنجازه في الدورتين السابقتين.