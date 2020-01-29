«ماجد الفطيم» تزوّد كارفور بمراكز توزيع روبوتية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «ماجد الفطيم»، اعتزامها تزويد كارفور بمراكز توزيع روبوتية متطورة، تعمل على إحداث نقلة نوعية في عملية طلب المنتجات من كارفور عبر الإنترنت في كل من دولتي الإمارات والسعودية.

ويشكل الإعلان ثمرة للتعاون بين «ماجد الفطيم» و Takeoff الأمريكية والتي تقدم حلولاً تقنية متقدمة لتطوير تجارة التجزئة الالكترونية، حيث ستزود الشركة مجموعة من متاجر كارفور في الإمارات والسعودية بهذه المراكز بحلول 2021 بهدف تسريع وتطوير عملية انتقاء الطلبات عبر الانترنت وتجميعها وتسليمها.

وقال هاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة إن الشراكة تأتي في إطار استراتيجيتنا الرامية إلى تطوير قطاع التجزئة وتعزيز دوره في الاقتصاد المحلي عبر الاستفادة من أحدث تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وأنظمة الروبوتات المتقدمة، وإيجاد المبادرات والحلول التي تسهم في الارتقاء بتجربة عملائنا والانتقال بها إلى آفاق جديدة.