مهرجان التسوّق يهدي «التجزئة» في دبي موسماً استثنائياً

المصدر: دبي - البيان

تتزيّن دبي مطلع كل عام بأجواء احتفالية خاصة خلال مهرجان دبي للتسوّق، وتشهد دار الحي خلال دورة هذا العام من المهرجان تقويماً ينبض بالفعّاليات الترفيهية الشيّقة، وأسواق المهرجان، والعروض الترويجية وسحوبات الجوائز وعروض الألعاب النارية اليومية.

وبمناسبة النجاح الكبير الذي حققته هذه الدورة الاستثنائية من المهرجان، تسلّط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على إسهامات شركائها الاستراتيجيين والرعاة الرئيسيين في إنجاح المهرجان والذي يعزز التجزئة في دبي.

وتعد الدورة 25 للمهرجان جزءاً من التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي، والذي يضم المهرجانات الكبرى المتخصصة بالتجزئة ومبادرات موسمية جديدة وتخفيضات كبرى وتجارب للتسوّق ووجهات ترفيهية مميزة وحصرية تهدف إلى تعزيز قطاع التجزئة.

وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين للمهرجان طيران الإمارات، إعمار مولز، ماجد الفطيم العقارية، مِراس، نخيل، ميركاتو، مجموعة الفطيم، مجموعة عبد الواحد الرستماني، سوق دبي الحرة، اينوك، واتصالات، فيما تتضمن قائمة الرعاة الرئيسيين كلاً من بنك رأس الخيمة الوطني وجمبو للإلكترونيات.

سحر خاص

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «نجح مهرجان دبي للتسوّق في ترسيخ مكانته كأحد أهم المهرجانات في المنطقة، فهو يضفي سحراً خاصاً على المدينة ويساهم في تعزيز موقعها ضمن أهم وجهات التسوّق في العالم.

شهدت دورة هذا العام العديد من الحفلات الغنائية لفنانين إماراتيين وعالميين، بالإضافة إلى العروض الترفيهية والثقافية والكوميدية والفعّاليات الخارجية والعروض التي تصل حتى 90% في أكثر من 3500 متجر وفرص متعددة للفوز بجوائز».

كما قال ستيفن كليفر، مدير مراكز التسوق بدبي لدى مجموعة الفطيم العقارية: «تسعدنا دوماً المشاركة في مهرجان دبي للتسوق وتقديم عروض وصفقات مميزة للزوار طيلة شهر التسوق.

وعاماً تلو الأخر، نشهد زيادةً في عدد الزوار أثناء هذه الفترة، ما يعدّ مؤشراً إيجابياً بالنسبة لقطاع البيع بالتجزئة. سيحفل المهرجان بعروض فريدة بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من النشاطات الاستثنائية والفعاليات الترفيهية».

من جهته، قال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي – العربية للسيارات، إحدى شركات مجموعة عبد الواحد الرستماني، الوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي ورينو في دبي والشارقة والمناطق الشمالية: نفتخر بمواصلة تعزيز علاقتنا مرة أخرى مع «دبي للتسوق» بما يتماشى مع مهمته الهادفة إلى تقديم خدمات وعروض استثنائية.

وأكد كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «أن الدعم المتواصل الذي تقدمه سوق دبي الحرة إلى مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة يُظهر مدى التزام السوق بلعب دور هام في تطوير السياحة والتجزئة بدبي وبالمقابل تستفيد السوق الحرة من المبادرات الكثيرة مثل مهرجان دبي للتسوق الذي يستقطب عدداً كبيراً من الزوار».

بدوره، قال صلاح تهلك، نائب أول الرئيس-الاتصال المؤسسي، سوق دبي الحرة: أطلقت سوق دبي الحرة عدداً من المبادرات للاستفادة القصوى من الإمكانات والفرص التي يتيحها للمستهلك خلال مهرجان التسوق. وتركز المبادرات التي تعد صديقة للعملاء على الأساسيات لفهم احتياجات ومتطلبات هذا المهرجان الشهير والأطول من نوعه.

وشدد سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك أن «المهرجان يسهم بدورٍ هام ورئيسي في تعزيز مكانة دبي كواحدة من أفضل وجهات السفر والسياحة على مستوى العالم، فقد اجتذب المهرجان الملايين من الزوار من العالم ونحن فخورون بمساهمتنا في نجاح الحدث».

أنشطة رائعة

وقالت سالي يعقوب، الرئيس التنفيذي للمراكز في مِراس: شهدت دبي العديد من الاحتفالات والأنشطة الرائعة في وجهاتنا العائلية لمهرجان دبي للتسوق وعلاوة على التجارب الغنية التي تتوفر للزوار في كل من السيف وبوكس بارك وبلوواترز وسيتي ووك وكايت بييتش ولا مير ولاست إكزت وذا بييتش وذا أوتلت فيليدج، استمتع الزوار أيضاً باللقاء بشخصيات ترولز الكرتونية وفلاي بورد وعروض الأزياء المتألقة والأعمال الفنية المبدعة.

وقالت نسرين بستاني، مديرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة لمركزي ميركاتو وتاون سنتر جميرا: ساهمت الشراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بتحقيق نجاح ملحوظ على جميع الأصعدة وكان للمهرجان مساهمة فعالة في هذا النجاح من خلال العروض الترويجية والفعاليات التي يستضيفها المهرجان ويترجمها ميركاتو.

كما قال عمر خوري، المدير التنفيذي لنخيل مولز: شهدنا تجاوباً استثنائياً خلال مشاركتنا في النسخة الخامسة والعشرين المميزة من المهرجان وبعد انتصاف المدة المحددة للمهرجان الذي يحظى بشعبية كبيرة، يسعدنا الإعلان عن ارتفاع في عدد الزوار إلى وجهاتنا المتنوعة.

علامة بارزة

ومن جهته، قال إقبال حمزة الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركة الوطنية للمواد الغذائية: ندرك جيداً أن المهرجان أضحى علامة بارزة على رزنامة دبي للفعاليات والمهرجانات وعلى مدار الـ25 عاماً الماضية، كما أننا سعداء بتلك الشراكة ذلك أننا إحدى الشركات الوطنية التي تمد المستهلكين بالمشروبات على مدار أكثر من 50 عاماً.

وقال فريدريك دي ميلكر، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك رأس الخيمة: شهدنا إقبالاً على العرض الترويجي الفريد الذي يقدّمه البنك وهو استعادة 25% من النقود خصّيصاً لحاملي بطاقات راك بنك ماستركارد الائتمانية.