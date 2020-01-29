«يورونيوز» تبرز تجربة دبي في خفض استهلاك البلاستيك

المصدر: دبي - البيان

سلطت قناة «يورونيوز» الإخبارية الدولية أمس، الضوء على جهود روّاد الأعمال في دبي للمساهمة في تخفيض استهلاك المنتجات البلاستيكية في المدينة. جاء ذلك في أعقاب حظر «مطارات دبي» جميع المواد البلاستيكية المخصصة للاستخدام لمرة واحدة.

وأضحت دبي أكثر وعياً بأن التخلص من المنتجات البلاستيكية هو جهد مشترك بين المستهلكين والشركات، خاصة مع تحوُّل المستهلكين نحو استخدام أقل للمنتجات البلاستيكية، وتبرز هنا مبادرة «مطارات دبي» ومبادرات الفنادق والمطاعم في جميع أنحاء الإمارة، والتي تعهدت باستخدام مواد صديقة للبيئة بدلاً من المنتجات البلاستيكية.