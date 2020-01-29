دبي تستضيف قمة «النجاح والقيادة للنساء»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت مؤسسة هاوس أوف روز بي تي إي ليميتيد، عن عقد قمة «إكسري السقف، لامسي السماء - قمة النجاح والقيادة للنساء» في دبي يوم 19 أبريل 2020، برعاية وشراكة غرفة التجارة الأمريكية في دبي وغرفة التجارة الأمريكية أبوظبي ومجلس الأعمال الفرنسي في دبي والإمارات الشمالية، وشركات كوكا كولا، الراعي العالمي، فاين هايجينيك هولدنغ، والراعي البلاتيني، وريكيت بنكيسر ودي أتش الراعيين الفضيين.

وتعد نسخة الشرق الأوسط للعام 2020 من «قمة إكسري السقف، لامسي السماء» أحد الأعمدة المهمة لجولة القمة العالمية للعام 2020 إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ونيوزيلندا والهند والشرق الأوسط وأوروبا والصين وسنغافورة. يعرض هذا المنتدى الذي يستغرق يوماً واحداً لأفضل الممارسات للنجاح والقيادة والتنوع والشمولية (خاصة التنوع بين الجنسين) في مختلف المجالات.

وقالت ليز بنيسكي، المديرة التنفيذية لغرفة التجارة الأمريكية في أبوظبي: «مهمة لجنة سيدات الأعمال لدينا هي تمكين النساء من أن يصبحن قائدات في مجالاتهن، وتشجيع مشاركتهن في الأعمال».