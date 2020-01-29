بحث تعزيز سهولة الأعمال في رأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

نظّم برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي اجتماعاً رفيع المستوى لمتابعة الاستعدادات لتقييم سهولة ممارسة الأعمال في إمارة رأس الخيمة، والذي حضره الرؤساء والمديرون العامون للجهات المعنية في الإمارة ذات العلاقة بمحاور تقرير البنك الدولي حول سهولة ممارسة الأعمال، وبمشاركة مثمرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، انطلاقاً من علاقات الشراكة المتميزة بين الجهات الحكومية للارتقاء بتنافسية دولة الإمارات.