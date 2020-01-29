المصدر: (عجمان - وام)

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان نتائج جهودها الرقابية خلال العام 2019 وذلك في مجالات التفتيش وحماية المستهلك وحماية الملكية الفكرية، حيث تضمنت النتائج عدداً من الإحصائيات والإنجازات المهمة التي تواكب جهود الدائرة الهادفة إلى تعزيز البيئة التجارية الآمنة وحماية المستهلكين.

ففي مجال التفتيش والمتابعة بلغ إجمالي الزيارات الميدانية على الأسواق 32359 زيارة تفتيشية في 2019 شملت مختلف المنشآت الاقتصادية القائمة في الإمارة، وذلك بنسبة نمو 69% عن الزيارات التي تم تنفيذها في العام الذي سبقه. وبلغ إجمالي الزيارات التوعوية 1797 زيارة

وأسفرت الزيارات الميدانية عن 1741 مخالفة و2146 إنذاراً للمنشآت غير الملتزمة بالقوانين المنظمة للعمل التجاري، ونفذ قسم التفتيش والمتابعة 20 حملة توعوية منها 6 حملات مشتركة مع الشركاء الاتحاديين والمحليين، وشملت هذه الحملات المشتركة 369 منشأة اقتصادية، في حين شملت باقي الحملات التي نفذتها الدائرة منفردة 2452 منشأة.