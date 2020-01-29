10 مليارات دولار لإنفاق على صناعة تكنولوجيا الموارد البشرية في 2025

أشارت تقديرات حديثة إلى أن الإنفاق على صناعة تكنولوجيا الموارد البشرية سيصل في عام 2025 إلى ما لا يقل عن 10 مليارات دولار؛ وأصبح من المهم مواجهة التحديات القائمة جنباً إلى جنب مع تقديم استراتيجيات جديدة تساعد على إتمام التحول المنشود بكل سلاسة واقتدار.

منذُ ست سنوات متتالية، ساهمت قمة تكنولوجيا الموارد البشرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تغيير الطريقة التي تنظر بها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مستقبل العمل وتكنولوجيا الموارد البشرية. وتمثل القمة منصة يتضح من خلالها كيف يمكن للمؤسسات دمج هذه الابتكارات استراتيجياً لجذب واستقطاب المواهب الحقيقية ورفع كفاءتها وتحسين خط الأساس الذي تبدأ منه القاعدة لما هو آتٍ.

ومع تطوّر الذكاء الاصطناعي بفضل تزايد كمية البيانات وتقدم تقنيات الحوسبة الفاعلة بتكلفة مُناسبة، صرنا نرى الذكاء الاصطناعي يدخل في شتى الصناعات، ويتمدد ويتفرع في شتى العمليات. وبفضل هذا الدور الريادي والقيادي الذي تحملته دولة الإمارات في اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستعداد له في المنطقة، ستركز القمة على الذكاء الاصطناعي في مجال الموارد البشرية. (دبي- البيان)