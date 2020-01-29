دفعة ثانية من خريجي «جدارة»

المصدر: (دبي - البيان)

تخرّجت دفعة جديدة من المشاركين في برنامج «جدارة» التدريبي المكثف الذي يستمر لمدة خمسة أشهر وأطلقته مجموعة «سيرا» في احتفال رسمي.

وأكد عبد الله الداود، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيرا»، أن الخريجين، البالغ عددهم 22 متدرّباً في هذه الدفعة، والذين اكتسبوا مهارات تقنية متقدمة تؤهّلهم للوصول إلى النجاحات التي يتطلعون إلى تحقيقها في بيئة العمل المعاصرة. كما شجع الداود الخريجين على التخطيط بحكمة ودقة لأهدافهم المهنية على المدى الطويل، مع التزامهم بأرقى معايير أخلاقيات المهنة.

وشدّد أيضاً على عمق التزام مجموعة «سيرا» باحتضان ودعم الجيل الجديد من المهنيين المزودين بالخبرات والمعارف اللازمة للنجاح في عملهم بقطاعات السفر والسياحة والتكنولوجيا وغيرها.

وقدّم الخريجون مجموعة من الآراء والمقترحات خلال فترة تدريبهم، والتي ستثري البرنامج وتعزز أداءه مستقبلاً، وشجع الداود الخريجين على المضي قدماً في مسيرتهم المهنية، واستكشاف الفرص المتاحة لإطلاق مشاريع مبتكرة تضيف قيمة حقيقية إلى القطاع.