الإمارات تترأس اجتماعاً تجارياً عربياً

المصدر: (القاهرة - وام )

ترأست الإمارات أعمال الاجتماع الخامس للجنة تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التي بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بمشاركة ممثلي وزارات الاقتصاد بالدول العربية الأعضاء.

ترأس الاجتماع ممثل الدولة سلطان درويش مدير إدارة الاتفاقيات واللجان المشتركة بوزارة الاقتصاد. وقال الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية، إن الهدف من الاجتماع الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام هو استكمال المناقشات لمواد مشروع الملحق القانوني لتسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأضاف - في كلمة له خلال افتتاح أعمال اللجنة - أن الاجتماع يركز على مناقشة المواد المتعلقة بحرية العبور والتعاون الجمركي وما يلزمه من تدابير لتعزيز الامتثال والتعاون، بالإضافة إلى توافر المعلومات في ضوء الملاحظات المقدمة من بعض الدول.

وأكد أن الجامعة العربية ودولها الأعضاء تسعى من خلال هذه الاجتماعات لإعداد ملحق قانوني لتسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة كملحق ضمن البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة، حيث تواصل اللجنة عملها بالتفاوض حول بنود الملحق.

وأشار أبو النصر إلى أن هذه البنود تتركز حول الترتيبات المؤسساتية. ومن المقرر أن ترفع اللجنة المشروع لاجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الشهر المقبل.