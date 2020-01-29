مجموعة بن حم تدرس الاستثمار في اليمن

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أعرب اللواء الركن فرج البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية ومحافظ حضرموت عن شكره وامتنانه للدور الذي تقوم به الإمارات لإعادة الأمل في اليمن. وأكد أن الإمارات تقدم نموذجاً يقتدى به من خلال كمية المساعدات التي تدخلها إلى اليمن وجهودها الكبيرة لإعادة الحياة إلى اليمن والمحافظة على الأمن وإعادة بناء المؤسسات الحكومية.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم له بمجلسه بمنطقة البطين في أبوظبي بحضور الشيخ الدكتور مبارك بن سالم بن حم.

وعبر الشيخ مسلم بن حم عن تقديره لجهود السلطة بحضرموت والنجاحات التي حققتها في مختلف المجالات، مشيراً إلى رغبته الكبيرة في البدء بتنفيذ مشاريع استثمارية هناك قريباً والتي سيكون لها أثر كبير على أبناء حضرموت وعلى المحافظة بشكل عام.

وأطلع البحسني الشيخ مسلم بن حم على مستوى الاستقرار الأمني في حضرموت، مشيراً إلى أن كافة الأجواء أصبحت مهيئة حالياً للاستثمار في كافة المديريات.