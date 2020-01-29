طرح شهادة للتمويل المستدام بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أعلنت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي طرح شهادة في التمويل المستدام تقدم بالتعاون مع معهد لندن للأعمال المصرفية والتمويل. وسيعمل البرنامج الذي طوّره معهد لندن للأعمال المصرفية والتمويل، شريك أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، والذي يقدم من خلال كلية التمويل المستدام في الأكاديمية، على تنسيق دراسة المبادئ الرئيسية في الأعمال المصرفية والتمويل مع مواضيع الاستدامة ذات الاهتمام العام.

وسيتناول البرنامج أولوية دراسة الأعمال المصرفية والتمويل ومراجعة افتراضات حول الأسواق والتوقعات والمخاطر والائتمان والاستثمار. وسيقدم تجربة متكاملة للطلبة من خلال القضايا والأمثلة المطروحة للدراسة، وسيساعدهم على تعزيز فهمهم للاعتبارات البيئية والاجتماعية واعتبارات الحوكمة في التمويل المستدام. كما سيتاح لهم استكشاف أسلوب التفكير الحالي حول التصنيف والتنظيم وتعلم تطوير الاستراتيجيات العملية التي يمكن تنفيذها في المؤسسات التي يعملون فيها.