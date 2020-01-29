«ستاندرد تشارترد» يفتتح مكتباً في أبوظبي

المصدر: (دبي- البيان)

أعلن بنك «ستاندرد تشارترد» عن افتتاح أحدث مكاتبه التمثيلية في الإمارات، في سوق أبوظبي العالمي، ليكون بمثابة نقطة اتصال مهمة للمؤسسات التي تسعى إلى الوصول لمجموعة واسعة من الخدمات المالية التي يوفرها ستاندرد تشارترد.

ويجسّد افتتاح المكتب التمثيلي الجديد في سوق أبوظبي العالمي، فلسفة البنك التي تتمحور حول العميل، الأمر الذي سيمكّن «ستاندرد تشارترد» من تسويق المزيد من الخدمات للمعنيين من جميع أنحاء المنطقة، كما يعد الموقع الجديد بمثابة بوابة سيتمكن من خلالها بنك ستاندرد تشارترد من استكشاف فرص التعاون القيمة مع المؤسسات المالية الأخرى.

قالت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد الإمارات: «تنطوي رؤيتنا لدولة الإمارات في البنك على اعتبارها سوقاً استراتيجياً مهمة، وافتتاح مكتبنا الجديد في سوق أبوظبي العالمي يشكل خطوة جديدة تسهم بشكل كبير للوصول إلى شريحة أكبر من عملائنا».