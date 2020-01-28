منتدى الأعمال الإماراتي اللكسمبورغي يبحت تأسيس شراكات اقتصادية مشتركة

المصدر: البيان الإلكتروني

بحث رجال أعمال ومستثمرون من الإمارات ولوكسمبورغ فرص التعاون المشترك، وناقشوا إمكانية تأسيس شراكات اقتصادية في قطاعات اقتصادية هامة وذلك على هامش انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي اللوكسمبورغي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي اليوم في مقرها الرئيسي بديرة.

وجاء تنظيم المنتدى بالتزامن مع زيارة وفد رفيع المستوى من لوكسمبورغ برئاسة سمو الأمير غيوم ولي عهد دوقية لوكسمبورغ الكبرى، يرافقه وزراء ومسؤولون حكوميون وقادة أعمال، حيث كان في استقبالهم سعادة ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي.

وفي كلمته أمام الحاضرين، قال سمو الأمير غيوم، ولي عهد دوقية لوكسمبورغ الكبرى:" على مر السنوات العشر الماضية، تشرفت بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة دبي على وجه الخصوص بصورة مستمرة. وفي كل زيارة، انبهر أكثر بالتطور والنمو الذي حققته البلاد والمدينة. وإنه من المفيد ان نرى مجتمعاً حيوياً وديناميكياً يحتضن التراث بأبهى حلله. فالمزج بين العادات والتقاليد والتنمية الاقتصادية هو شيء نتطلع لتحقيقه دوماً في لوكسمبورغ."

وفي كلمته الافتتاحية في المنتدى، أكد سعادة ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي وجود آفاق واسعة للتعاون التجاري والاستثماري المشترك بين دولة الإمارات ودوقية لوكسمبورغ وخصوصاً في قطاعات رئيسة ذات الاهتمام المشترك مثل الصناعة وتقنية المعلومات وتقنيات الرعاية الطبية والتمويل والصيرفة الإسلامية والفضاء.

واستعرض الغرير العوامل المشتركة التي تجمع الاقتصادين الإماراتي واللكسمبورغي وخصوصاً كونهما اقتصادين منفتحين حققا نمواً متسارعاً على مر العقود، مشيراً إلى ان البلدين يتشاركان رؤية موحدة تقودها استراتيجيات متقدمة مصممة لتنويع الاقتصاد وتعزيز التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات والشركات من كافة أنحاء العالم.

ووصف رئيس مجلس إدارة غرفة دبي منتدى الأعمال الإماراتي اللوكسمبورغي بالمنصة المثالية للبلدين لبحث طرق ووسائل تفعيل التعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أن تجارة دبي غير النفطية مع لوكسمبورغ ارتفعت بنسبة 35% لتصل إلى 69 مليون دولار امريكي في العام 2018 مقارنةً بالعام 2013، لافتاً في هذا المجال إلى وجود إمكانات للارتقاء بالتبادل التجاري الثنائي.

وبدوره قال معالي إيتان شنايدر، نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد والصحة في دوقية لوكسمبورغ الكبرى:" تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم أهم شريك للوكسمبورغ في مجال التجارة والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط. وإن الشراكة الوثيقة والمتنامية بين البلدين ستتطور إلى الأفضل بعد مشاركة لوكسمبورغ في معرض إكسبو 2020 دبي. وإن جناحنا في المعرض الذي يحمل شعار "لوكسمبورغ الغنية بالموارد"، يعكس قيمنا ونقاط قوتنا، وسيظهر انفتاحنا وتواصلنا مع دولة الإمارات والمنطقة وسائر دول العالم. فلنستمر في جهودنا لبناء جسور التعاون بين بلدينا، اللذان يعتبران مراكز إقليمية، لتكون هذه الجسور عاملاً محفزاً لتحسين العلاقات بين الشرق الأوسط وأوروبا."

وشهد المنتدى كذلك كلمات وعروضاً تعريفية من معالي بيير جراميجنا، وزير المالية، والسيد كارلو ثيلين، مدير عام غرفة تجارة لوكسمبورغ. وقدم عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي عرضاً تعريفياً حول المشهد الاقتصادي وبيئة الأعمال في دبي، والمزايا التنافسية التي تتيحها الإمارة للشركات الأجنبية والمستثمرين.

وأقيمت لقاءات أعمال ثنائية بعد انتهاء فعاليات المنتدى بين مستثمرين من الإمارات ولوكسمبورغ وذلك لبحث الشراكات الاقتصادية، ومناقشة الفرص الاستثمارية المشتركة.