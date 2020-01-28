طيران الإمارات "أفضل ناقلة في العالم"

المصدر: البيان الإلكتروني

نالت طيران الإمارات لقب "أفضل ناقلة في العالم" و"أفضل درجة أولى" ضمن "جوائز ألترا 2019"، التي تمنح بناء على تصويت مئات الآلاف من قراء مجلتي تليغراف المتخصصتين في السفر الفاخر "ألترا ترافل المملكة المتحدة Ultratravel UK" و"ألترا ترافل الشرق الأوسط Ultratravel Middle East".



وتسلم عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، الجائزتين خلال الحفل الذي أقيم في فندق إميرالد بالاس كمبينسكي في دبي، بحضور نخبة من خبراء صناعة السفر. وعكست الجائزتان التزام الناقلة المستمر بالاستثمار في منتجات وخدمات مبتكرة تشمل أسطولها وشبكتها.



وأعرب عادل الرضا عن سعادته بنيل طيران الإمارات هاتين الجائزتين المرموقتين. وقال: "يسرنا نيل جائزتي أفضل ناقلة في العالم وأفضل درجة أولى اللتين تحتفيان بعملنا الدؤوب والتزامنا بالتميز الدائم في كل ما نقدمه لعملائنا. وتعكس الجائزتان رضاهم وآراءهم الإيجابية وسوف نواصل تطوير جميع منتجاتنا وخدماتنا في الأجواء وعلى الأرض لتوفير تجربة سفر مخصصة وممتعة ومريحة وفعالة لهم. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر موظفينا على مساهماتهم وحرصهم على تقديم الأفضل للمسافرين بما يتوافق مع وعد علامتنا التجارية ويساعدنا على نيل ثقة المسافرين".



واختتمت طيران الإمارات عام 2019، الذي كان حافلاً بالعديد من المبادرات التي أصبحت نماذج تحتذى في المنتجات والخدمات، لتوفير تجربة سفر لا تضاهى لعملائها في الأجواء وعلى الأرض. فقد أكملت في أبريل 2019 مشروعاً بكلفة 150 مليون دولار لتجديد 10 طائرات بوينج 777-200LR مع توسيع مقاعد درجة رجال الأعمال وتنسيقها بتوزيع (2-2-2)، وتجديد كابينة الدرجة السياحية بالكامل.



ويستمتع ركاب طيران الإمارات في جميع الدرجات بنظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية والذي بات يوفر اليوم أكثر من 4500 حسب الطلب. وقد أطلقت في عام 2019 ميزة جديدة على تطبيقها تتيح لزبائنها من خلاله الاطلاع على الخيارات الترفيهية واختيار برامجهم المفضلة وإنشاء قوائمهم الخاصة قبل السفر، ومن ثم تفعيلها على شاشة الفيديو أثناء الرحلة. وتعمل طيران الإمارات على توفير هذه الميزة على جميع طائراتها خلال عام 2020 وذلك نزولاً عند رغبة العملاء.



ولا تزال أجنحة الدرجة الأولى المغلقة بالكامل على طائرات البوينج 777-300ER، التي كشفت طيران الإمارات النقاب عنها في عام 2017، تنال استحسان العملاء كونها تجمع بين التقنيات الذكية وخصائص التصميم العصري. وتحتوي مقصورة الدرجة الأولى على ستة أجنحة خاصة فخمة مغلقة بالكامل بتوزيع 1-1-1، وتتميز بلمسات تصميم أنيقة ومترفة مستوحاة من سيارات الفئة S من مرسيدس- بنز. وتبلغ مساحة كل جناح 40 قدماً مربعةً، ويحتوي كل مقعد على خيارات إضاءة شخصية ونظام تكييف يتيح التحكم بدرجة الحرارة بلمسة زر، كما يتميز بإمكانية ضبطه في وضع "الجاذبية صفر" المستوحى من تكنولوجيا وكالة الفضاء الأميركية (ناسا). واستخدمت الناقلة للمرة الأولى على مستوى صناعة الطيران النوافذ الافتراضية في الأجنحة الوسطى، وخدمة مكالمات فيديو شخصية لتوفير أقصى قدر من الخصوصية. وتخدم البوينج 777-300ER game-changer حالياً تسع وجهات عالمية.



وتعمل طيران الإمارات باستمرار على إيجاد طرق تجعل تجربة عملائها على الأرض أكثر سلاسة، وقد افتتحت في العام الماضي أول محطة خارج مطار دبي الدولي لإنجاز إجراءات ركاب الرحلات البحرية الذين يتابعون سفرهم على رحلات الناقلة. وبدأت طيران الإمارات أيضاً استخدام القياسات البيومترية وتقنية التعرف على الوجه عند بوابات المغادرة للعملاء الذين يسافرون من دبي إلى أي من وجهات الناقلة الـ12 في الولايات المتحدة، ما يختصر الوقت المستغرق في عمليات التحقق من الهوية. وتقوم الناقلة بتطوير هذه التقنية لتوفير خدمة أفضل للعملاء في عام 2020.