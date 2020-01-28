برج العرب أفضل فندق في العالم

المصدر: وام

أعلنت "مجموعة جميرا" العالمية المتخصصة بإدارة الفنادق العالمية الفاخرة والعضو في "دبي القابضة" عن فوز فندقها الفاخر "برج العرب" بجائزتي "أفضل فندق في العالم" و"أفضل فندق في الشرق الأوسط" خلال حفل توزيع جوائز "ألترا ترافيل" المرموقة في قطاع السفر الفاخر للعام الثاني على التوالي وذلك خلال حفل "ألترا ترافيل" السنوي الذي أقيم في فندق إميرالد بالاس كمبينسكي دبي وجمع نخبة من قادة قطاع السفر والضيافة الفاخرة من المنطقة والعالم.

وأعتبر جوزيه سيلفا الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا أن نيل الفندق لهاتين الجائزتين يأتي مباشرة بعد احتفاله بمرور 20 عاماً على ميلاده فيما أشار أنتوني كوستا نائب الرئيس الإقليمي لمجموعة جميرا والمدير الإداري لفندق برج العرب الى أن برج العرب يجسد مكانة دبي الرائدة وإرثها العريق، ويلعب دوراً رئيسياً في ترسيخ مكانة الإمارة كواحدة من أشهر الوجهات العالمية الواجب زيارتها.

وتُمنح جوائز "ألترا ترافيل" المرموقة في قطاع السفر الفاخر بناء على آراء المشاركين من قراء مجلة "ألترا ترافيل" لنسختيها في المملكة المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وقرّاء "ذا تيليغراف ترافيل" وأعضاء ديسكفري للمستوى الأسود من برنامج الولاء الخاص بالتحالف العالمي للفنادق.