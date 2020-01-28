المصرف المركزي يعتزم توظيف 50 مواطناً

المصدر: وام

يضطلع مصرف الإمارات المركزي بدور رائد خلال معرض "توظيف" مع هدفه المتمثل في توطين القطاع المصرفي والمالي وتوظيف 50 مواطناً إماراتياً بنهاية العام الجاري وذلك في إطار جهوده لتحقيق الأجندة الوطنية للتوطين وتنفيذ رؤية دولة الامارات في زيادة الكوادر الإماراتية في سوق العمل.

ويسعى المصرف المركزي من خلال مشاركته في معرض "توظيف" إلى زيادة القوى العاملة المواطنة من خلال عرض محاضرات تعريفية عن استراتيجيته وتوضيح البرامج التدريبية والتطويرية لمقدمي الطلب على الوظائف.

وخلال الأيام الثلاثة للمعرض، يقوم "مجلس شباب المصرف المركزي" الذي تم إطلاقه حديثاً، بتنظيم العديد من ورش العمل وجلسات حوارية تشرح وظائف المصرف الشاملة.

وقال مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي: سنواصل تعزيز رؤية دولة الإمارات لعام 2021 فيما يتعلق بالتوطين مع التركيز على تنمية مهارات الخريجين الجدد وتوفير الفرص للكوادر الإماراتية للانضمام إلى المصرف المركزي .. ونعتزم توظيف 50 مواطناً إماراتياً بنهاية العام الجاري إلى جانب مواصلة جهودنا لزيادة معدل القوى العاملة الإماراتية في القطاعي المصرفي والمالي.

وأضاف أن 78 % من المناصب القيادية في المصرف المركزي يشغلها كوادر إماراتية مشيرا إلى أن المصرف يواصل دوره الفعال في القطاع المصرفي والمالي بالدولة ويعمل كعنصر رئيسي في مسيرة تحول اقتصاد الإمارات إلى اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.

ونوه أن الشباب هم الثروة الأساسية للاقتصاد الجديد وعلينا أن نتعاون باستمرار مع المؤسسات البارزة الأخرى لدعم مسيرة التوطين.