اقتصاد دبي 2020 يرفع ثقة المستهلك ويعزز جاذبية الاستثمار

المصدر: دبي ــ البيان

كشف أحدث الاستطلاعات عن تزايد التفاؤل والثقة باقتصاد دبي، وزيادة جاذبية الإمارة للاستثمارات الخارجية.

وأظهرت نتائج دراسة اقتصادية دبي، للربع الأخير العام الماضي بشأن ثقة المستهلك، تفاؤلاً كبيراً تجاه تحسن الوضع الوظيفي خلال الـ12 شهراً القادمة بـ75%، كما يحدو 77% من المستهلكين شعور إيجابي حول الظروف المادية الشخصية في الوقت الحالي، بينما ارتفعت النسبة إلى 79% خلال الـ12 شهراً القادمة.

وفي حين سجل المؤشر العام 133 نقطة، أظهر المواطنون درجات أعلى من التفاؤل وصلت إلى 84% حول فرص الوظيفة خلال الـ12 شهراً القادمة.

وكشف حمد بو عميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، عن نمو عدد الشركات الجديدة التي انضمت إلى الغرفة العام الماضي 28%.

حيث استقطبت 18260 عضواً ليصل الإجمالي إلى 245 ألف شركة، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس جاذبية دبي وقدرتها المتزايدة على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية. ولفت إلى أن استبانة مجتمع الأعمال رصدت نظرة الشركات للربع الأول 2020 حول واقع بيئة الأعمال ومستويات الثقة، وأظهرت نظرة إيجابية بدافع من اقتراب إكسبو، إضافة إلى إنشاء مجلس دبي.