تزايد ثقة المستهلكين بالوضع الاقتصادي في دبي 2020

المصدر: دبي - البيان

كشفت اقتصادية دبي، عن نتائج المرحلة ربع السنوية الأخيرة للعام الماضي 2019، لدراسة ثقة المستهلك، حيث سجل المؤشر 133 نقطة للفترة، بانخفاض طفيف عن الربع الذي سبقه بمقدار 4 نقاط.

وأعرب 75 % من المستهلكين عن تفاؤلهم تجاه تحسن الوضع الوظيفي خلال الاثني عشر شهراً القادمة، كما يحدو 77 % من المجيبين شعور إيجابي في ما يتعلق بالظروف المادية الشخصية في الوقت الحالي، بينما ارتفعت النسبة إلى 79 % خلال الاثني عشر شهراً القادمة.

وبالرغم من أن الأمن الوظيفي يعد من أكبر المخاوف، إلا أن 63 % من المستهلكين قاموا بتقييم فرص العمل الحالية على أنها ممتازة/‏‏‏‏‏‏جيدة.

نهاية إيجابية

وقال محمد علي راشد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: «سجل اقتصاد دبي نهاية إيجابية في الربع الأخير من العام الماضي، مستنداً في ذلك إلى الكثير من المبادرات التي أطلقتها الحكومة، وكانت استجابة القطاعين العام والخاص هائلة، لتأثيرها الإيجابي في ترسيخ أجواء التفاؤل بين مختلف الشرائح، ودورها المهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في كافة القطاعات. ويلاحظ أيضاً أن العام الجديد 2020 دخل بمستوى عالٍ من الزخم، الذي تزامن مع الكشف عن وثيقة 4 يناير».

المبادرات التحفيزية

وأضاف: « سيبدأ اقتصاد دبي بجني ثمار المبادرات التحفيزية خلال العام، الأمر الذي يتوقع معه المراقبون موجة متجددة من النمو على المستوي الوطني. يضاف إلى ذلك المساعي الجادة من قبل مؤسساتنا الحكومية كافة، وتعاونها الوثيق من أجل وضع الخطط والحلول الاستباقية لمختلف أشكال التحديات، لترسيخ مكانة دبي على قائمة أفضل الوجهات الاستثمارية العالمية».

الحصول على وظيفة

وأظهر 77 % من المواطنين الإماراتيين درجة أعلى من التفاؤل، بشأن فرص الحصول على وظيفة في الوقت الحالي، حيث وصفها 22 % بالممتازة، و55 % بالجيدة، بينما وصلت النسبة بين الوافدين إلى 57 %. وارتفعت درجة التفاؤل حول فرص الحصول على وظيفة خلال الاثني عشر شهراً القادمة إلى 84 % بين المواطنين، وإلى 71 % بين الوافدين.

أما بخصوص وضع الظروف المادية الشخصية في الوقت الحالي، فقد أظهر 76 % من المستهلكين عموماً تفاؤلاً حول هذه المسألة، حيث أعرب 81 % من المستهلكين المواطنين تفاؤلاً، وقال 22 % منهم إنها تبدو ممتازة، و59 % إنها جيدة.

أما بالنسبة إلى الوافدين، فقد عبّر 12 % منهم عن تفاؤلهم التام عندما وصفوها بالممتازة، وقال 63 % إنها تبدو جيدة. وهناك أجواء من التفاؤل بين الجميع إزاء الاثني عشر شهراً القادمة، لارتفاع نسبة المتفائلين إلى 79 %، حيث وصلت نسبة التفاؤل بين المواطنين الإماراتيين إلى 83 %، وبين الوافدين إلى 76 %.

وفي العامل الثالث، المتعلق بتصورات المستهلكين حول شرائهم الأشياء التي يحتاجون إليها، ويرغبون في شرائها، فقد عبّر 60 % عن رضاهم إزاء تكلفة الأشياء، حيث قال 79 % من المواطنين الإماراتيين إنها ممتازة أو جيدة، وانخفضت النسبة إلى 76 % بين الوافدين.

وفي ما يتعلق بتصورات المستهلكين حول الحالة الاقتصادية في دبي، فقد أبدى المواطنون الإماراتيون درجة أعلى من التفاؤل خلال هذا الربع، عندما وصلت نسبة هؤلاء إلى 77 %، بينما عبّر 56 % من الوافدين عن تفاؤلهم إزاء الوضع الاقتصادي الحالي، بينما بلغت النسبة الإجمالية 63 %. ويعزى السبب الرئيس وراء التصور الإيجابي تجاه الوضع الاقتصادي الحالي، إلى ازدهار التجارة وانتعاش السياحة.

وهناك حالة عامة من التفاؤل حيال الحالة الاقتصادية في دبي، حيث توقع 74 % من المواطنين والوافدين بأنها ستكون ممتازة أو جيدة، وارتفعت النسبة إلى 82 % بين المواطنين، بين وصلت بين الوافدين إلى 70 %. وظلت نسبة المستهلكين الذين يرون أن اقتصاد دبي يعاني من تأثير حالة الركود خلال المرحلة ربع السنوية الأخيرة من 2019، كما هي (25 %).

الأمن الوظيفي

وسجل الأمن الوظيفي أعلى درجة، كأكبر المخاوف خلال هذا الربع، يليه «الاقتصاد»، كثاني أكبر مصادر القلق، حيث وصلت النسبة إلى 42 % بين الوافدين، وإلى 15 % بين المواطنين. وجاء الاقتصاد في المرتبة الثانية على قائمة أكبر المخاوف، عندما عبّر 16 % من الوافدين عن ذلك، لكن النسبة انخفضت إلى 9 % بين المواطنين.

وأكد معظم المستهلكين (86 %)، أنهم يقومون بتغطية مصروفات الحياة الأساسية في الوقت الحالي. أما بالنسبة إلى إنفاق النقود الزائدة عن الحاجات الأساسية، قال ثلث المستهلكين تقريباً، إنهم يقومون بإنفاقها على الإجازات أو توفيرها.

وحول الإجراءات المتخذة لعدم الخروج عن الميزانية، فقد قال نصف المستهلكين تقريباً، إنهم يخططون للتقليل من الترفيه خارج المنزل، أو تأخير تحديث التكنولوجيا، مثال الكمبيوتر الشخصي أو الهاتف المحمول وما إلى ذلك.