القطاع المصرفي يواجه تحديات مواكبة التحول الرقمي والتكنولوجيا

المصدر: دبي - البيان

نظّم مجلس حنيف حسن القاسم الثقافي، ندوة حملت عنوان «دور المصارف الوطنية في التنمية الاقتصادية»، قدّم خلالها فيصل كلداري الرئيس التنفيذي للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف»، ملخصاً لمسيرة المصارف في الدولة، ودورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، في ضوء تطلّعات وتحديات عام الاستعداد للخمسين.

حضر الندوة كل من عبد الله المزروعي رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للتأمين، والسفير يوسف الصابري، وميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والدكتور عارف الشيخ الباحث في التراث الوطني، والدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس مجموعة بالحصا، رئيس جمعية المقاولين بالدولة.وأشار إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي، ومنها التكيف مع تقلّبات الأوضاع الاقتصادية والتحول الرقمي، وكيفيةً الاستفادة من التقنيات الحديثة، لتعزيز القدرة التنافسية.