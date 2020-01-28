5.24 مليارات درهم أرباح «أبوظبي التجاري» في 2019 واقتراح بتوزيع 38 فلساً نقداً

المصدر: أبوظبي - البيان

حقق بنك أبوظبي التجاري صافي أرباح 1.048 مليار درهم عن الربع الرابع من 2019، وبلغ صافي الأرباح السنوية للمجموعة 5.24 مليارات درهم مع تحقيق عوائد مجزية على حقوق المساهمين بنسبة 11.2%، وارتفع الدخل من العمليات بنهاية الربع الأخير من 2019 بنسبة 3% عما كان عليه بنهاية نفس الفترة من 2018 ليصل إلى 3.293 مليارات درهم نتيجة تحسن تكلفة الأموال.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية بمبلغ 38 فلساً لكل سهم بمبلغ إجمالي وقدره 2.644 مليار درهم، بما يعادل 50% من صافي الأرباح.

وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 6% إلى ملياري درهم، وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل (باستثناء تكاليف الاندماج) 35.1% مقارنة بنسبة 39.5% بنهاية العام 2018، الذي يشكل تحسناً بمقدار 440 نقطة أساس (4.40%)، نتيجة التزام البنك بنهج منضبط لإدارة التكاليف وتنفيذ خطة الاندماج بكفاءة عالية.

وتستند النتائج المالية على أساس البيانات المالية المبدئية للعام 2019 للكيان المدمج بعد إتمام عملية الاندماج بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني، ومن ثم الاستحواذ على مصرف الهلال بتاريخ الأول من مايو 2019.

وتميزت الميزانية العمومية بالقوة وقاعدة ودائع متنوعة ونمو قياسي في الودائع في الحسابات الجارية وحسابات التوفير التي تخطت 100 مليار درهم خلال الربع الرابع من العام 2019، وبلغ صافي القروض 250 مليار درهم، وودائع العملاء 262 مليار درهم، ارتفعت إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 8% وبقيمة 7 مليارات درهم إلى 102 مليار درهم، وتشكل 39% من إجمالي ودائع العملاء مقارنة بنسبة 33% بنهاية العام 2018.

وحقق البنك مستويات سيولة عالية، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 95.4% ونسبة تغطية السيولة 127.3%، وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي.

وقال عيسى محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: «شكّل عام 2019 محطةً مفصلية للبنك، حيث أسهم الاندماج في تأسيس مجموعة مصرفية ذات نطاق أوسع وكفاءة أعلى لتتمكّن من تحقيق المزيد من النمو وترسيخ مكانتها كمؤسسة مصرفية رائدة في الإمارات.

واليوم يقدّم البنك خدماته لأكثر من مليون عميل، بمرونة عالية تمكّنه من الحفاظ على أدائه والتأقلم مع مختلف التغيرات الاقتصادية، والاستفادة بشكل فاعل من الفرص الجديدة المُتاحة مع مضيّ الاقتصاد الإماراتي قدُماً في مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي».

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: «كان عام 2019 عاماً حافلاً بالعديد من الإنجازات للبنك، حيث رسّخت المجموعة مكانتها كمؤسسة مصرفية أكبر وأقوى، وتمكّنت مجدداً من تحقيق نتائج متميّزة وأداءٍ قوي على الرغم من التحديات الاقتصادية.

وقد أعلن البنك عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 5.244 مليارات درهم، وعائد على حقوق المساهمين بقيمة 11.2%». وتُوظّف مجموعة بنك أبوظبي التجاري 1,479 مواطناً. وقد حافظ البنك باستمرار على تحقيق مستويات توطين تفوق المتطلبات والنسب المحددة من قبل الجهات التنظيمية. وتعكس نسبة التوطين لدى مصرف الهلال البالغة 48% مدى التزامنا بتجسيد أهداف التوطين.

وأضاف أنه في غضون خمسة أشهر فقط من استكمال عملية الاندماج القانوني، تم إضفاء هوية بنك أبوظبي التجاري على كل منصات الخدمات المصرفية التابعة للبنك، ونجحنا في توحيد شبكة الفروع التي تشمل 72 فرعاً وأكثر من 450 جهازَ صرّاف آلياً منتشرة في كل أنحاء الدولة، وقد وصلت الاستعدادات لإتمام عملية توحيد الأنظمة إلى مراحل متقدمة، ما سيمكّن البنك من نقل جميع حسابات عملاء بنك الاتحاد الوطني إلى بنك أبوظبي التجاري بنهاية الربع الثاني من العام 2020.

ومن خلال الإعداد الدقيق والتنفيذ الفعّال، نجحنا في إتمام جميع مراحل توحيد الأعمال حتى الآن وتجاوزنا الأهداف المتوقّعة، الأمر الذي مكّننا من رفع قيمة الـوفورات المُستهدفة من عملية الاندماج في شهر أكتوبر إلى 840 مليون درهم، والتي حققنا منها حتى اليوم 350 مليون درهم.

وتعتبر الزيادة البالغة 7.3 مليارات درهم في ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة التي بلغت 102 مليار درهم إنجازاً بارزاً في ظل البيئة التنافسية في الأسواق، ما يعكس مدى ثقة العملاء بالبنك.