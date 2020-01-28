«مسرّعة دبي للمدن الذكية» تخرّج دفعة من المبتكرين

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سلطة واحة دبي للسيليكون تخريج دفعة جديدة من برنامج «مسرّعة دبي للمدن الذكية»، المسرّعة الأولى من نوعها المتخصصة في تكنولوجيا المدن الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال يوم العرض التجريبي الذي استقطب أكثر من 150 من ممثلي الشركات الاستثمارية الرائدة والمستثمرين والقادة في مجال الصناعات المتطورة.

وتم اختيار الشركات الناشئة الـ 11 من بين أكثر من 800 شركة ناشئة تقدمت للالتحاق بمسرّعة دبي للمدن الذكية، وخضعت من خلاله لبرامج مكثفة على مدى ثلاثة أشهر. وتم تحديد أكثر المشاريع الناشئة الواعدة التي تركز بشكل خاص على المدن الذكية وفق معايير برنامج مسرّعة دبي للمدن الذكية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والتجزئة الذكية، وتحليلات البيانات، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، والسياحة، وغيرها. وبعد الحصول على التوجيه الصحيح من قبل مختصين في المدن الذكية خلال اليوم التجريبي، أصبحت اليوم الشركات الناشئة جاهزة لنقل أعمالها إلى المستوى الأعلى.

وقال إبراهيم سكسك، المدير العام لمسرّعة دبي للمدن الذكية: الشركات الناشئة الـ 11 التي تمثل الدفعة الثالثة من خريجي البرنامج خضعت لبرامج مكثفة لمساعدتها على توسيع نطاق أعمالها محلياً وعالمياً. وأكد أن مسرّعة دبي للمدن الذكية ستواصل العمل خلال الفترة المقبلة لمساعدة الشركات الناشئة من خلال زيادة الاستثمارات وتأمين المزيد من المشاريع الرائدة بالتعاون مع هذه الشركات.

قال وليام شابل، المدير المالي التنفيذي في سلطة واحة دبي للسيليكون ونائب الرئيس التنفيذي - التكنولوجيا وريادة الأعمال في مركز «ديتك»، أكبر مركز من نوعه للتكنولوجيا ومساحات العمل المشتركة في الشرق الأوسط: «تعكس شراكتنا مع مسرّعة دبي للمدن الذكية رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتمكين رواد الأعمال وتزويدهم بجميع التسهيلات اللازمة لإطلاق مشاريعهم وتنميتها».

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، المدير العام لدبي الذكية: «يسرنا في دبي الذكية أن نقدم الدعم للشركات والمبتكرين من أصحاب الأفكار الخلاقة بمجال توظيف التقنيات الناشئة، فما تقوم به هذه الشركات الطموحة يتوافق بشكل كبير مع مهمتنا في دبي الذكية، والتي تتمحور في احتضان التكنولوجيا الواعدة وتسخيرها في تقديم الخدمات المبتكرة للمقيمين والزوار بإمارة دبي».

8 دول

والشركات الـ11 تنتمي إلى 8 دول، منها 3 من الإمارات 3 شركات ناشئة تضمنت: Lightified آلية تسهيل حلول الإضاءة المحترفة، وMonocle Reality لتخطيط العالم من جديد بتقنية الواقع المعزز، وShorages منصة تخزين وتأجير مستودعات حسب الطلب.