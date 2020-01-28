التكامل الإقليمي يوفّر فرصا ضخمة

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت شركة «ماجد الفطيم»، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي وشركة ماكنزي كشريك للمعرفة، دراسة تسلّط الضوء على فرص زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان بقيمة 2.5 تريليون دولار، وتوفير 80 إلى 100 مليون فرصة عمل جديدة، وذلك في إطار مبادرة جديدة لتحقيق «التكامل الاقتصادي» في المنطقة.

وقال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «صياغة نموذج تنموي جديد مبني على التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة من شأنه إطلاق آفاق غير مسبوقة للازدهار.

وعالمنا العربي يضم أمثلة عديدة لشركات محلية واعدة قادرة على الوصول إلى حجم الشركات العالمية إذا توافرت لها مقومات تتحقق من خلال سوق واسع النطاق يعزز التكامل وحرية تداول الموارد. ونسعى من خلال هذه المبادرة إلى خلق منصات جديدة للتعاون بين كل المؤسسات، لنعمل معاً تحت مظلّة واحدة لتحقيق الرخاء».