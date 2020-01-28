موقع وحساب على «تويتر» يمارسان التحليل بدون ترخيص

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

حذّرت هيئة الأوراق المالية والسلع من مزاولة أحد المواقع الإلكترونية وحساب على موقع «تويتر» نشاط الاستشارات والتحليل المالي بدون ترخيص رسمي. وقالت الهيئة إن موقع (منتدى دراهم) وجميع أعضائه، غير حاصلين على أي ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي، محذّرة المستثمرين من التعامل معه، ومؤكدة أنها غير مسؤولة عن أي تعامل مع الموقع أو أي من أعضائه.

كما أكدت الهيئة أن صاحب الحساب «صانع السوق - @AlsouqSanea» على «تويتر» غير حاصل على أي ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي، وحذّرت المستثمرين من التعامل معه.