المزروعي: تأثر سوق النفط بالفيروس الجديد «نفسي»

المصدر: أبوظبي- وام

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، أن التأثير الواقع على الأسواق العالمية بما في ذلك سوق النفط جراء فيروس كورونا الجديد مدفوع بالعوامل النفسية التي يتبناها بعض المتداولين في السوق.

وقال: «من المنطق أن لا نضخم أي احتماليات انخفاض في الطلب نتيجة ما يحدث في الصين، مشيراً إلى أن الإمارات تتابع باهتمام جهود الحكومة الصينية لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد».

وأعرب عن ثقة الإمارات بقدرة جمهورية الصين الصديقة والمجتمع الدولي في السيطرة على الفيروس والقضاء عليه تماماً.

وأشار إلى أن الدول الأعضاء في «أوبك +» سوف تبحث كافة الخيارات التي تحقق توازن السوق، وذلك خلال الاجتماع الوزاري القادم المزمع انعقاده في شهر مارس المقبل.

وأبدى تفاؤله بأن جميع أعضاء «أوبك +» ستتخذ قراراً حكيماً يحافظ على المكتسبات لما تمتلكه هذه الدول من الإمكانات والمرونة اللازمة للتجاوب مع أي متغيرات.

وقال المزروعي، إن الدولة لاعب مهم في تحقيق الاستقرار والتوازن في الأسواق العالمية، حيث تجاوزت نسبة التزامها في خفض الإنتاج لشهر ديسمبر الماضي 100%.