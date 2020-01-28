تطوير العلاقات المالية بين الإمارات ولوكسمبورغ

المصدر: أبوظبي- البيان

التقى معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، أول من أمس، مع نظيره بيير غرامينيا وزير المالية في دوقية لوكسمبورغ، والوفد المرافق له، وذلك في مقر وزارة المالية في أبوظبي، وذلك بحضور يونس الخوري وكيل وزارة المالية، وحمد عيسى بوشهاب سفير الدولة لدى بلجيكا، سفير غير مقيم في دوقية لوكسمبورغ، وممثلين من وزارة المالية في الدولة.

وأشاد عبيد الطاير بالعلاقات الثنائية، مؤكداً ضرورة مواصلة تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وفي مقدمها القطاع الاقتصادي والمالي. وقال: «تحرص وزارة المالية على تعزيز أطر التعاون والشراكة الاستراتيجية مع دوقية لوكسمبورغ، من خلال توطيد أطر الحوار المشترك، من أجل تعميق التعاون الاقتصادي والمالي القائم لخدمة المصالح المشتركة، وعكس قوة العلاقات الثنائية بين البلدين».

وتناول الاجتماع سبل تفعيل مذكرة الاقتصاد الإسلامي المبرمة بين الطرفين، والرامية إلى تعزيز أطر التعاون والعمل المشترك، وتبادل الخبرات في مجال الصيرفة والتمويل الإسلامي، لتطوير معايير قطاع الخدمات المصرفية والمالية الإسلامية ومنتجاتها، إلى جانب التأسيس لبيئة نموذجية من الحوكمة.

وناقش الاجتماع سبل تعديل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، الموقعة مع اتحاد بلجيكا لوكسمبورغ الاقتصادي، بتاريخ 8 مارس 2004، وآليات تعزيز العمل لتبادل أفضل الممارسات والخبرات والمعلومات، في إطار قرارات مجموعة العشرين، فضلاً عن مناقشة عمليات التمويل الأخضر، والأوراق المالية الخضراء، لمكافحة التغيير المناخي.

ووقّع وزير الدولة للشؤون المالية، بروتوكولاً في 26 أكتوبر 2014، لتعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي بين الإمارات ولوكسمبورغ، وإنشاء مجلس الإمارات لوكسمبورغ للتعاون وتنمية الصيرفة الإسلامية، كما تم توقع مذكرة تفاهم بين الطرفين في 2014 ترتكز على تعزيز العلاقة بينهما في مجالات تبادل أفضل الممارسات والخبرات، في مجالات الصيرفة والتمويل الإسلامي، وتشجيع خطط تطوير معايير قطاع الخدمات المصرفية والمالية الإسلامية ومنتجاتها.