المنصوري: %2.5 نمواً متوقعاً للاقتصاد 2020

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

توقع معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً إيجابياً بنسبة تتراوح بين 2% إلى 2.5% خلال عام 2020، مدفوعاً بمشاريع إكسبو 2020 وقطاع النفط والغاز والبتروكيماويات.

وفي رده على سؤال لـ«البيان الاقتصادي»، أمس، عقب حفل نظمته وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي والهيئة العامة للشباب في مقر مجلس أبوظبي للشباب للإعلان عن فعاليات الدورة الثانية لقمة رواد التكنولوجيا المقرر عقدها خلال الفترة 4 و5 فبراير المقبل بمشاركة أكثر من 2000 مسؤول ووزير من 90 دولة، قال المنصوري: اقتصاد الإمارات عام 2020 سيكون أفضل كثيراً من عام 2019. ورغم أنه لا توجد لدينا مؤشرات مؤكدة حول أسعار النفط خلال عام 2020، إلا أن المشاريع الكبرى التي يزخر بها الاقتصاد ستدفعه لنمو أقوى.

وشدد على أن اقتصاد الإمارات يعد من أكثر الاقتصادات اندماجاً في الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى تجاوبه سريعاً مع المتغيرات العالمية.

وأشار إلى أن عام 2020 يشهد إيجابيات عديدة لاقتصاد الإمارات أبرزها إطلاق إكسبو، إضافة إلى توسع أبوظبي في مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات الجديدة، فضلاً عن أن العام يشهد انفراجة في ملف التجارة بين الصين والولايات المتحدة، وقرار انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي «بريكست»، والأخير سيعطي نظرة أكثر ثباتاً في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ولندن، وأعتقد أن الانفصال لن يضير الإمارات.

وشدد على أن مشاريع 2020 ستزيد فرص النمو والعمل على حد سواء، مشيراً إلى حرص وزارة تنمية الموارد البشرية والتوطين على سد الثغرات بمجال التوطين، وخلق فرص عمل جديدة، وقال: بلا شك ستكون هناك وظائف وفرص وظيفية جديدة. ولفت إلى تركيز الوزارة حالياً على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

مبادرة مهمة

وأكد محمد الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن قمة رواد التكنولوجيا تشكل مبادرة مهمة أطلقتها الدائرة ووزارة الاقتصاد تماشياً مع «الاستراتيجية الوطنية للابتكار» الرامية لجعل أبوظبي عاصمة رائدة في مجال الابتكار التكنولوجي، وتوفير حلول فاعلة لمواجهة التحديات في مختلف القطاعات ومجالات الحياة.