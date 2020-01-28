خدمة لطيران الإمارات إلى بينانغ بماليزيا

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت طيران الإمارات أمس خططاً لإطلاق خدمة يومية من دبي إلى مطار بينانغ الدولي في ماليزيا عبر سنغافورة، وذلك من 9 أبريل. وستصبح بينانغ بذلك ثاني وجهة لطيران الإمارات في ماليزيا بعد العاصمة كوالالمبور، التي تخدمها منذ عام 1996 وتسير إليها ثلاث رحلات يومياً.

وس تغادر الرحلة «ئي كيه 348» يومياً مطار دبي الساعة 2:30 فجراً وتصل إلى سنغافورة في الساعة 2:05 بعد الظهر، ثم تغادرها الساعة 3:35 عصراً لتصل إلى بينانغ الساعة 5:15 مساء اليوم ذاته. وأما رحلة العودة «ئي كيه 349»، فتقلع من بينانغ في الساعة 10:20 ليلاً بالتوقيت المحلي وتصل إلى سنغافورة الساعة 11:50 ليلاً، ثم تغادر سنغافورة في الساعة 1:40 فجراً لتهبط بدبي الساعة 4:55 صباح اليوم التالي.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «تخدم طيران الإمارات ماليزيا من خلال رحلاتها إلى كوالالمبور منذ أكثر من 20 عاماً. وستساهم رحلاتها الثلاث اليومية القائمة إضافة إلى الخط الجديد في تلبية الطلب المتنامي على السفر من وإلى ماليزيا».