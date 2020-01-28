2400 شركة مسجلة في سوق أبوظبي العالمي

المصدر: ( أبوظبي - وام)

بلغ عدد الشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي 2400 شركة بنهاية العام الماضي منها أكثر من 2000 شركة مسجلة كمسؤول عن البيانات. وشارك مكتب حماية البيانات الشخصية بالسوق بصفته عضواً بالشبكة العالمية لتعزيز الخصوصية العام الماضي في المسح السنوي؛ بهدف تشجيع الامتثال للمبادئ الرئيسة للخصوصية في المؤسسات حول العالم وتعزيز التعاون بين الجهات المختصة.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، إن السوق يسعى لإيجاد بيئة أعمال متكاملة توفر أعلى المعايير حيث تمثل حماية البيانات الشخصية أولوية رئيسة.

وأكد الحرص على التوعية بأهمية حماية البيانات الشخصية والتعاون مع المجتمع الدولي لتعزيز ممارسات حماية البيانات الشخصية، مشيراً لضمان فعالية حماية البيانات الشخصية وحقوق الخصوصية للأفراد عبر قانون حماية البيانات الشخصية في السوق.