توسع لـ«جي دبليو إنترناشيونال»

المصدر: (دبي- البيان)

تواصل جي دبليو إنترناشيونال للإعلان نموها العالمي من خلال توسيع خدمات العلاقات العامة في الشرق الأوسط. وأعلنت الشركة أن إضافة قسم العلاقات العامة سيمكّنها من توفير نهجها الشامل للاستراتيجية والإبداع والمحتوى تحت سقف واحد.

وقال جون ويلفورد، المدير التنفيذي لشركة جي دبليو انترناشيونال: حققنا نجاحاً كبيراً في تقديم استراتيجية العلاقات العامة لعملائنا في لندن. لذا، كان من الطبيعي توسيع نطاق عروضنا لعملائنا في الشرق الأوسط. وتسعى هذه الإضافة الأخيرة إلى تلبية الطلب المتزايد على نهج العلاقات العامة في المنطقة. وجي دبليو إنترناشيونال، وكالة لها مكاتب في لندن، وبيرمينغهام ودبي.