396 مليارا تجارة الإمارات في 3 أشهر

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

ارتفعت قيمة تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية 396.06 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي، بنمو قدره 6.9 ٪؜ مقارنة بنحو 370.46 مليار درهم في الربع الأول من العام 2018، وفق بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت البيانات أن الواردات زادت خلال الفترة ذاتها بنسبة 0.04٪؜ إلى 219.49 مليار درهم من 210.08 مليارات درهم في الفترة المقارنة من 2018. وارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 17.2% من 52.01 مليار درهم في الربع الأول من 2018 إلى 60.96 مليار درهم في الربع الأول من 2019، وزادت قيمة إعادة التصدير بنسبة 6.7% من 108.36 مليارات درهم إلى 115.6 مليار درهم.