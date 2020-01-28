396 مليارا تجارة الإمارات في 3 أشهر

ارتفعت قيمة تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية 396.06 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي، بنمو قدره 6.9 ٪ مقارنة بنحو 370.46 مليار درهم في الربع الأول من العام 2018، وفق بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأظهرت البيانات أن الواردات زادت خلال الفترة ذاتها بنسبة 0.04٪ إلى 219.49 مليار درهم من 210.08 مليارات درهم في الفترة المقارنة من 2018. وارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 17.2% من 52.01 مليار درهم في الربع الأول من 2018 إلى 60.96 مليار درهم في الربع الأول من 2019، وزادت قيمة إعادة التصدير بنسبة 6.7% من 108.36 مليارات درهم إلى 115.6 مليار درهم.