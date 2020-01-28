4 شهادات أيزو لعجمان الإعلامية

المصدر: (عجمان- البيان)

حصلت مدينة عجمان الإعلامية الحرة على أربع شهادات من المنظمة الدولية للمعايير (أيزو) في إدارة خدمات تقنية المعلومات ISO/‏IEC 20000-1 وإدارة البيئة أيزو 14001 وإدارة الجودة الشاملة أيزو 9001 وإدارة استمرارية الأعمال أيزو 22301. ويأتي هذا استكمالاً للدور الفعال الذي تؤديه المدينة في تعزيز قطاع الأعمال بإمارة عجمان، وفي سياق جهودها المتواصلة لتوفير بيئة عمل عالية الاعتمادية للشركات والأفراد تتسم بأعلى درجات التناسق والاحترافية.

وأعرب الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة مدينة عجمان الإعلامية الحرة، عن اعتزازه بحصول المدينة على هذه الشهادات وقال، إن حصول المدينة على هذه الشهادات يؤكد على الحرص الدائم على تبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال جودة الخدمات والإجراءات الخاصة بتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.