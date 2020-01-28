قطاع الجمارك يحتفي بيومه العالمي بتعزيز قيم الاستدامة والازدهار

المصدر: أبوظبي - البيان

بدأت الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية احتفالاتها باليوم العالمي للجمارك، وعلى مدى أسبوع كامل في إطار مبادرة أسبوع جمارك الإمارات الثالث 2020. وقال المفوض، علي سعيد النيادي رئيس الهيئة، إن قطاع الجمارك يلعب دوراً محورياً في تحقيق الاستدامة والحفاظ على أمن المجتمع وتطبيق المعايير البيئية ومعايير الصحة والسلامة، وتيسير التجارة وتعزيز قيم الامتثال في سلسلة الإمداد والتوريد.

وأكد الحرص على تطبيق كل التزامات الاتفاقيات الدولية المعنية بالصحة والسلامة والبيئة والحفاظ على الحيوانات المنقرضة وحماية حقوق الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن الإمارات حققت إنجازات كبيرة في المجال، متقدمةً في مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة ببيئة الأعمال والحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة والنمو والدعم اللوجيستي.