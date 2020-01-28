«حرة عجمان الإعلامية» تحصل على 4 شهادات أيزو

المصدر: (عجمان- البيان )

حصلت مدينة عجمان الإعلامية الحرة على 4 شهادات من المنظمة الدولية للمعايير (أيزو) في إدارة خدمات تقنية المعلومات ISO/‏‏IEC 20000-1 وإدارة البيئة ISO 14001 وإدارة الجودة الشاملة ISO 9001 وإدارة استمرارية الأعمال ISO 22301. ويأتي هذا استكمالاً للدور الفعال الذي تؤديه المدينة في تعزيز قطاع الأعمال بعجمان، وفي سياق جهودها المتواصلة لتوفير بيئة عمل عالية الاعتمادية للشركات والأفراد تتسم بأعلى درجات التناسق والاحترافية.

وحصلت المدينة على هذه الشهادات بعد عملية تقييم شاملة واعتماداً على معايير متعددة. ويأتي حصول المدينة على شهادة ISO 22301المتخصصة في إدارة استمرارية الأعمال التي تعتمدها المدينة لتحديد المخاطر الداخلية والخارجية.

ويأتي حصولها على شهادةISO 9001 بعد تقييم نظام إدارة الجودة ، كما حصلت على شهادة ISO 14001 في ضوء اعتمادها للمعايير الدولية لنظام إدارة البيئة التي تلتزم بالمحافظة على الشروط البيئية وتحسينها. وجاء حصولها على شهادة ISO 20000-1 في ضوء توافق المدينة مع نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات.

وقال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة المدينة،إن حصول المدينة على هذه الشهادات يؤكد على الحرص الدائم على تبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال جودة الخدمات والإجراءات الخاصة بتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.