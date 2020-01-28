أول برنامج دعم لرواد الأعمال الصينيين في الإمارات

المصدر: (دبي-البيان)

بمناسبة رأس السنة الصينية، أطلق «ستار بيزنس سنتر» بدبي، والذي يعد جزءاً من مجموعة شركات سمانا، واحداً من برامج دعم رواد الأعمال الصينيين، الذي يعتبر أول برنامج من نوعه على الإطلاق على مستوى منطقة الخليج العربي، والذي سيتيح لشركات أعمال صينية جديدة من استخدام مساحات عمل مجهزة بالكامل والتي سجلت مع «ستار بيزنس سنتر»، وتنطلق هذه الحملة ابتداء من 25 يناير إلى 25 من فبراير 2020، ولمدة شهر كامل.

وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لستار بيزنس سنتر:«خلال حملتنا الترويجية الأخيرة وتفاعلنا المكثف مع رواد الأعمال الصينيين في أهم المدن الرئيسية الثلاث للصين- بكين، شنغهاي وجوانجزو، لاحظنا بوضوح مدى الاهتمام الكبير باستكشاف دبي والاستثمار في المناطق المعفاة من الضرائب هنا»

وتابع: «لتشجيع وتسهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة، سيكون لستار بيزنس ســــــــــنتر المبادرة الأولى في تحــــدي منافســــــــــــة سوق مساحات العمل في الإمارات، وفكرة البرنامج سيكون له تأثير واسع النطاق على اقتصاديات كلا البلدين، وعلى مستوى الاستثمار الداخلي والخارجي، وسيتم توسيع البرنامج ليشمل السعودية،البحرين وسلطنة عمان، وذلك بمجرد الانتهاء من دراستنا لهذه البلدان».