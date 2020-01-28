«العربي المتحد» يعزز الخدمات الإلكترونية

المصدر: (الشارقة - البيان )

أعلن البنك العربي المتحد عن توقيع اتفاقية تعاون مع منصة «ترايد أسيتس» أول سوق إلكتروني للمصارف مدعوم بتكنولوجيا البلوك تشين، وتنص الاتفاقية على إتاحة منصة السوق الإلكتروني للتمويل التجاري للبنك لإجراء عمليات التمويل الأولية والثانوية بسهولة وشفافية وبشكل مباشر مع البنوك الأخرى على المستوى العالمي، وبموجب هذه الاتفاقية يصبح البنك عضواً ضمن مجموعة المؤسسات المصرفية تحت مظلة المنصة على مستوى الدولة، وذلك في إطار التزامه بتقديم خدمات مصرفية إلكترونية متميزة وتوفير تجربة مصرفية متميزة تتجاوز كل التوقعات.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر البنك، حيث وقّعها أحمد أبو عيدة الرئيس التنفيذي للبنك، فيما مثّل منصة ترايد أسيتس لاكشمانان سانكاران رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمنصة.

وأكد أبو عيدة أن أن الاتفاقية تعد إضافة نوعية ومبتكرة في مجال التمويل التجاري والاتصال المؤسسي وتحقيق الشفافية.