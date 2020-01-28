جمارك رأس الخيمة تدشن جهاز فحص المركبات

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

افتتح الدكتور محمد عبد الله المحرزي، مدير عام دائرة جمارك رأس الخيمة، نيابة عن الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك، أمس، جهاز فحص المركبات الخفيفة والثقيلة في جمرك الدارة، بحضور عدد من مديري الإدارات والأقسام والمراكز الجمركية وممثلين عن شركاء الدائرة الاستراتيجيين والشركة المُصنعة والموردة للجهاز.

واستعرض المحرزي مُنشأة الجهاز، وشهد نظام الفحص الجديد أثناء العمل، كما اطلع على آخر الترقيات والتحسينات التي تم إدخالها على أنظمة الفحص بالدائرة.

وأكد الدكتور محمد المحرزي أنّه بفضل رعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، ومتابعة الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك، فإنَّ الدائرة تواصل البحث والتحديث في أجهزتها الجمركية المُستخدمة في التفتيش الجمركي .