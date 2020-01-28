موانئ دبي العالمية توسّع محفظة رواندا

المصدر: دبي - البيان

أكملت «موانئ دبي العالمية» استعداداتها لتوسعة محفظة الواردات والصادرات من المنتجات الطازجة وغيرها من السلع القابلة للتلف في رواندا، من خلال افتتاح أول منشأة متكاملة للتخزين البارد في البلاد. ويأتي ذلك بعد افتتاح منصة كيغالي اللوجستية في أكتوبر من العام الماضي.

وتعتبر منصة كيغالي اللوجستية بوابة رئيسية في قلب أفريقيا تربط رواندا من خلال شبكة من الطرق بالدول المجاورة التي ليس لها منافذ بحرية، ومن ضمنها جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي وأوغندا، كما تتمتع المنشأة باتصالها اللوجستي مع ميناءي مومباسا في كينيا ودار السلام في تنزانيا، ما يوفر لها بوابتين تجاريتين على البحر.

ومن المتوقع أن يمهد افتتاح المنشأة الجديدة الطريق لنمو قطاع الزراعة في رواندا من خلال تقديم فوائد ملموسة للمزارعين الذين يعملون على توسيع غلة محاصيلهم الزراعية بما يتجاوز الشاي والقهوة، بهدف تصدير مجموعة من الخضراوات والفواكه إلى الأسواق الدولية.

وتوفر سلسلة التخزين البارد التابعة لشركة «موانئ دبي العالمية» حلولاً متكاملة للنقل، وتسهم في خفض التكلفة ووقت التسليم، وتساعد المستوردين والمصدّرين في رواندا.

ويشكل الافتتاح الأخير لمنشأة التخزين البارد التي تمتد على مساحة 500 متر مربع جزءاً من أهداف «موانئ دبي العالمية-كيغالي» لتمكين التجارة الذكية والتقليل من النفقات اللوجستية في رواندا عبر استقطاب الاستثمارات وتزويد الشركات بخيارات جديدة فيما يخص وارداتها وصادراتها المخزّنة.

وقال سوميت بهاردواج، الرئيس التنفيذي لـ«موانئ دبي العالمية-كيغالي»: «المنشأة الجديدة ستساعد في توسع عمليات منصة كيغالي اللوجستية، مع القيام في ذات الوقت بتمكين استيراد وتصدير المزيد من البضائع في عدد من القطاعات، مثل السلع الاستهلاكية سريعة التداول والرعاية الصحية والضيافة».

وقامت عدة شركات محلية ومتعددة الجنسيات حتى الآن بالتسجيل من أجل الاستفادة من منشأة التخزين البارد الجديدة، وتخطط «موانئ دبي العالمية» لتوسيع القدرات لتصل إلى 1,000 متر مربع بحلول عام 2021 بهدف التعامل مع كميات أكبر من البضائع في المستقبل، ودعم اقتصاد رواندا.

وكانت «موانئ دبي العالمية» قد افتتحت في أكتوبر 2019 منصة كيغالي اللوجستية بحضور فبول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، وسلطان بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، حيث بحث الجانبان الآفاق المستقبلية وخطط تطوير المنصة.

وفورات

تتمتع المنشأة التي بدأت عملياتها التجريبية في أغسطس 2018، بقدرة سنوية تبلغ 50,000 حاوية نمطية قياس 20 قدماً، وتشمل مساحة 19,000 متر مربع للتخزين الجمركي، ما يجعلها من أكبر المراكز اللوجستية في شرق أفريقيا. ومن المتوقع عند عملها بكامل طاقتها التشغيلية أن تسهم بتحقيق وفورات لوجستية لقطاع الأعمال في رواندا تقدر بنحو 50 مليون دولار سنوياً.