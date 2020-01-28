120 % نمو عدد المشاركين في جائزة رواد المستقبل بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

توقع عبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ارتفاع عدد المشاركين في الدورة الثانية لجائزة رواد المستقبل إلى أكثر من 3 آلاف مشارك من طلبة المدارس والجامعات مقابل 1400 مشارك للدورة الماضية بنمو يصل لنحو 120 %.

ونظمت الغرفة، أمس، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن فتح باب المشاركة في الجائزة حتى يوم 12 مارس، على أن يتم إعلان الفائزين في حفل بمركز أبوظبي الوطني للمعارض يوم 21 أبريل.

وأوضح أن الجائزة هي الحلقة الأولى من سلسلة متكاملة لتعزيز الابتكار بالغرفة، حيث تسعى لتعريف الشباب بكيفية إعداد المشاريع والتعرف على طرق التمويل واستخراج الرخص لأعمالهم، مشيراً إلى أن الحلقة الثانية هي جائزة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تستهدف دفع الشركات لمعرفة معايير الجودة والتميز ثم الحلقة الثالثة والأكبر وهي جائزة خليفة للامتياز.

وأشار إلى أن عدد المدارس والجامعات المشاركة في الدورة الثانية سيرتفع من 50 إلى 150 مدرسة وجامعة على الأقل.

وكشف عن أن هناك 3 أفكار لمشاريع متميزة ومبتكرة تم تبنيها من الدورة الأولى للبرنامج، وضمن لأصحابها براءة الاختراع، وتمويلها في المستقبل، بعد أن تستوفي كافة الشروط الإجرائية.

والجائزة في دورتها الثانية ستشمل 15 جائزة، مقسمة على 3 فئات هي فئة طلبة المدارس من حلقة التعليم الثانية، وفئة طلبة المدارس من حلقة التعليم الثالثة، وفئة طلبة الجامعات، بحيث يكون متوسط الأعمار المشاركة للطلبة من 8 وحتى 25 سنة، وتصل قيمة جائزة الشباب 20 ألف درهم لكل فائز وعشرة آلاف درهم لكل فائز من المدارس.