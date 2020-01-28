24 فبراير مؤتمـر «إنترنت الأشياء IoT»

المصدر: (دبي - البيان)

تستكشف مجموعة متميزة من المتحدثين المشهد العام لتقنيات «إنترنت الأشياء» وذلك خلال فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمـر «إنترنت الأشياء IoT» الشرق الأوسط لعام 2020؛ والمقرر إقامته في فندق «أرماني دبـي» في 24 فبراير.

وسيركز المؤتمر؛ والذي يستقطب المديرين التنفيذيين في كافة مستويات هذه الصناعة، على الجوانب التجارية للتحوّل الرقميّ؛ حيث سيجمع هذا الحدث خبراء التفكير الاستشرافيّ من أجل تبادل الرؤى والأفكار حول الأعمال، والتكنولوجيا، والتحوّل التنظيمي اللازم للاستفادة من الأعمال الجديدة والنظـم البيئية الجديدة.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر أكثر من 400 مشارك. وقال جوهان إهرستروم، الرئيس التنفيذي للدورة الخامسة من مؤتمر «إنترنت الأشياء IoT» الشرق الأوسط لعام 2020: من المتوقع نمو حجم استخدام تقنيات «إنترنت الأشياء» بمقدار عدد مركب من رقمين ليصل إلى 18 مليار دولار في استثمارات إنترنت الأشياء المتصلة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2023، مع تسارع كل من شركات القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز قدرات التحول الرقميّ لديها.